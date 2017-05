Familienetværk skal hjælpe til overskud

Familienetværket er et fællesskab med andre børnefamilier, hvor Røde Kors-frivillige sørger for et pusterum.

Formålet med familienetværket er at give familierne nogle sjove og gode oplevelser sammen, der styrker dem som familie. Det kan være alt fra udflugter og ferielejre til fællesspisning.

Familierne bestemmer selv, sammen med de frivillige, hvad de har lyst til og brug for.

– Jeg er så utrolig taknemmelig for, at jeg er med i familienetværket og kan tale med andre i min situation. Jeg havde følelsen af at være helt alene, indtil jeg fik mulighed for at deltage i netværket. Hvor er jeg taknemmelig, fortæller en mor fra familienetværket.

– Vi har tidligere haft et koncept med spisning en hverdagsaften, men dette har vi følt, har været lidt presset på tid. Derfor vil vi nu prøve med brunch en søndag formiddag i stedet for, siger Louise Lien Sahlberg aktivitetsleder, for familienetværket.