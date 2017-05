Farvel til John Møller

Igennem 28 år har John Møller været direktør i Glostrup Boligselskab. Som Folkebladet tidligere har fortalt, har han valgt at gå på pension og boligselskabet har i stedet ansat Claus Krag. I sidste uge var der så afskedsreception for John Møller, der trak sig ud af direktørkontoret fredag i sidste uge.

– Det har været et privilegium at være ansat i Glostrup Boligselskab. Sammen har vi skabt et velfungerende boligselskab og skabt resultater, som vi med rette kan være stolte af, sagde han blandt andet.

Han har i sin tid lagt vægt på, at boligselskabet var til for beboernes skyld, og ikke omvendt.

– Vores slogan ’beboerne i centrum’ har været vores ledestjerne. Når vi har været i tvivl, har vi spurgt os selv – hvad hvis det nu var dig selv, der blev udsat for det? Det, der er godt for Glostrup Boligselskab er også godt for beboerne og omvendt. Bliv ved med det, lød opfordringen.

Store projekter

Susanne W. Petersen, der er formand for Organisationsbestyrelsen, som er boligorganisationens øverste bestyrelse, har især bemærket John Møllers evne til at sætte store projekter i gang.

– Det har været vigtigt med alle helhedsplanerne, fordi boligerne trængte til fornyelse. Det er hans største bedrift at få sat gang i planen i Stadionkvarteret. Jeg er ikke sikker på, at en anden direktør ville have gjort det samme for fem år siden. Det har betydet, at der nu igen er mange, der gerne vil bo i Stadionkvarteret, det har ikke længere et rygte om små og nedslidte badeværelser og køkkener, siger hun.