Forskellen ligger i forberedelsen

Der er tryk på hos 7C på Brøndby Strand Skole. Men samtidig masser af koncentration.

Der er imidlertid også brug for begge dele. For sammen med elever på både Brøndby Strand Skole og de øvrige skoler i byen har eleverne i 7C nemlig sat sig for at gøre en verden til forskel på denne aprildag.

Det sker ved, at de på forskellig vis samler penge ind til en godgørende organisation. Ved at hjælpe til i en virksomhed. Ved selv at drive virksomhed for en dag. Eller ved at tage del i det store arrangement, der senere på dagen finder sted her på Brøndby Strand Skole, og hvor forældre, lokale politikere og elever vil strømme til og bruge penge på mad og aktiviteter.

7C har valgt, at det man blandt andet kan købe hos dem er små, korte foredrag om Læger uden Grænser og det arbejde, organisationen laver rundt i verden.

– Det er en god sag at støtte, og vi er ved at undersøge, hvad vi skal sige.

Alaa sidder sammen med lille gruppe af andre drenge og kigger på en computerskærm.

Ved et andet bord sidder veninderne Nazar, Celina og Hevin. De forbereder sig også:

– Organisationen laver en masse godt arbejde, og der er meget at fortæller.

Celina taler hurtigt.

Selvom de tre piger og resten af klassen senere på dagen skal stå overfor en masse mennesker, så er det ikke noget, der ryster dem:

– Vi har mange fremlæggelser til hverdag, så selvom vi ikke kender alle dem, der kommer og lytter til os, så går det nok, siger Hevin.

-Ja, vi er vant til det, tilføjer Nazer.

Harmonerer med værdi

Stemningen er noget roligere på skolelederens kontor. Her sidder Per Trudslev og Rikke Rubek Jørgensen, der er henholdsvis skoleleder og viceskoleleder på Brøndby Strand Skole.

– Det er blevet en tradition, at vi holder åbent hus på denne dag, og der kommer mange forældre, og der kommer sikkert også nogle politikere, fortæller Per Trudslev.

– Børnene tager virkelig fat. Nogle forbereder sig til i aften, og andre er ude og tjene penge nu. Gør en verden til forskel-kampagnen passer i det hele taget godt sammen med vores værdi om medborgerskab, tilføjer Rikke Rubek Jørgensen.

Brøndby Strand Skole er fordelt på to matrikler, Strandskolevej og Dyringparken. Derfor har det været nødvendig at sprede aktiviteterne i løbet af dagen.

– Der er jo nogle forældre, der har børn på begge afdelinger, og de skal selvfølgelig have muligheden for at være med begge steder.

Det er virkeligheden

At et arrangement som dette fører til så stort et engagement overrasker ikke Per Trudslev:

– Det her er sådan et arrangement, som alle kan se sig selv i, både børn og voksne. Det er jo børnene, via fælleselevevrådet i Brøndby, der har valgt, at det er Læger uden Grænser, der skal støttes. Men lærerne og forældre bakker op.

– Ja, vi har faktisk nogle fantastisk søde og velopdragne børn, der går meget op i det. Det er sådan, de er, siger Rikke Rubek Jørgensen.