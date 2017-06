Frederik fik gode karakterer i folkeskolen: Jeg hørte aldrig om andre muligheder end gymnasiet

På Glostrup Albertslund Produktionshøjskole går der elever med meget forskellige baggrunde. Omkring halvdelen har ikke bestået Folkeskolens Afgangsprøve, og har brug for skolen som en afklaring af, hvad de har lyst til og mulighed for af arbejde eller uddannelse. Men der er også elever, der har klaret sig glimrende i folkeskolen, men har brug for produktionshøjskolen, for at få afklaring på, hvad de skal videre i livet. En af dem er Frederik Nejbjerg Dik.

– Før jeg startede her, havde jeg overhovedet ikke overvejet en erhvervsuddannelse, det var ikke engang blevet nævnt af min vejleder. Mange i min generation bliver lidt presset til at gå på gymnasiet. Du er så dygtig, du skal på gymnasiet, bliver der sagt. Der bliver slet ikke talt om erhvervsuddannelserne. Hvis man fik gode karakterer, så skulle man på gymnasiet. Rigtig mange elever får gode karakterer i dag. Jeg fik en masse 12-taller, fortæller han.

Derfor startede han også på gymnasiet.

– Jeg har gået på gymnasiet, jeg gik på Borupgård i tre måneder, men jeg brød mig ikke om min klasse og jeg brød mig ikke om undervisningen. Jeg kunne ikke følge med, og så droppede jeg ud. Så gik jeg på HF i Herlev. Det var en god klasse, men undervisningen var stadig meget hård, med mange lektier. Jeg kom bagud og fik for meget fravær, fortæller han.

I april sidste år startede han på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole på køkkenlinjen, og det har åbnet hans øje for, at der er andre muligheder end gymnasiet.

– Jeg lærer rigtig meget praktisk. Før jeg kom ind på produktionshøjskolen var jeg ikke så orienteret om, hvad mulighederne var for en erhvervsuddannelse. Jeg har fået øjnene åbnet for, at man kan lave andet efter folkeskolen end at gå på gymnasiet. Nu vil jeg hellere tage en erhvervsuddannelse. Jeg vil gerne være kok, eller gastronom, som det hedder i dag, fortæller han.

Praktisk undervisning

Undervisningen på skolen er meget praktisk anlagt. Fra dag et bliver eleverne sat i gang med at lave praktisk arbejde, og så kommer teorien løbende, forklarer forstander Torben Graff.

– Vi læser ikke bøger og manualer, vi går direkte i gang med arbejdet. I starten bruger man ikke opskrifter i køkkenet, men så skal man følge en opskrift, der er lavet til fire, men vi er 120. Så skal der ganges op. Så teorien kommer på efterhånden, men vi starter altid med praksis, siger han.

Den undervisningsform kan Frederik Nejbjerg Dik godt lide.

– Jeg kan meget godt lide det der med, at det hele er rent praktisk. Nogle gange ser vi en dokumentar, men ellers er det praktisk. Vi møder ind hver dag og laver maden, der er ikke noget klasseundervisning. Jeg kan godt blive træt i hovedet af at sidde i et klasselokale og høre på en, der taler. Vi har en mere direkte læringsmetode. Der skal bages boller, der skal hakkes grøntsager og så videre. I starten kørte min lærer slet ikke opskrifter, det er kun, hvis vi skal lave nogle meget specifikke ting, ellers har vi bare talt om, hvordan vi laver det, siger han.

Hjælper eleverne videre

Når eleverne fra produktionshøjskolen skal videre på en erhvervsuddannelse, er det godt for dem, at de har de praktiske færdigheder.

– Dels bliver de afklaret på, om det er noget, de har lyst til at arbejde med i fremtiden, dels lærer de en masse praksis, så den dag, de kommer på erhvervsskole, så er de faktisk mange skridt foran nogle af de andre på det område, og så er de måske mange skridt bagud på andre områder, siger Torben Graff.

Frederik mener, han har lært mere og lært tingene bedre, end han ville have gjort, hvis det havde været klasseundervisning.

– Man får nogle rutiner ind, for eksempel skæremetoder, hvordan lægger man et spækbræt, så det ikke glider rundt, hvordan vasker man et køkken af hurtigst muligt. Hygiejnereglerne lærer man. Vi skal en gang om ugen vaske køleskabene med et specielt vaskemiddel i en hårdt opvredet klud. Det tror jeg ikke jeg ville have forstået, hvis jeg skulle læse mig til det, siger han.

Produktionsskolerne

• Der er 82 produktionsskoler i Danmark. De første startede for cirka 35 år siden.

• De seneste år er der startet produktionsskoler i en række europæiske lande efter dansk model.

• Cirka 2/3 af skolens elever fortsætter med uddannelse efter produktionsskolen.

• De fleste går i gang med en erhvervsuddannelse indenfor det område de har arbejdet med på skolen, men mange får også mod på at gå i gang på VUC, HF eller anden uddannelse.