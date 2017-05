Gammelkendt argument

Af

Lars Thomsen (V)

Formand Social og Sundhedsudvalget

Torben Jensen prøver med den gamle slagsang om, at skattelettelser er roden til alt ondt. Derfor har vi ingen penge til velfærd. Glostrup er hvert år underlagt servicerammen, der angiver, hvor meget vi må bruge på drift af kommunen, herunder ældreområdet.

Glostrup bruge alle de penge, vi må bruge. Med Venstre og DF i spidsen har kommunen fået styr på den håbløse økonomi, Socialdemokraterne efterlod for syv år siden. Vi har opbygget kommunekassen til altid at have mere end 100 millioner i likvider. Vi har flere indtægter end udgifter. Venstre mener, at en del af overskuddet skal betales tilbage til borgerne som skattelettelser og lettelser for borgerne. Ved sidste budget blev forældrebetalingen for vuggestuetaksten og dagplejetaksten nedsat med 400 kr. om måneden, det kan mærkes. Skattelettelsen kommer alle til gode, også kontanthjælpsmodtagere og andre med en lille indtægt. Når vi ikke må bruge mere på service/drift, så skal pengene retur til borgerne.

Dit indlæg skulle måske forstås som om, du vil trække skattelettelser tilbage når/hvis du/I får magten.

For et par uger siden var du sur over, at Socialdemokraterne ikke blev nævnt, da jeg som formand for området, var stolt over at Venstre og DF havde bevilliget penge til Glostrup Sygeplejeklinik og kvikskranke til hjælpemidler. To tiltag som Socialdemokraterne ikke støttede.

Kvalitetsstandarderne, som fortæller, hvad borgerne har krav på, er hvert eneste år godkendt af hele Socialudvalget, hvor jeres borgmesterkandidat sidder. Hele budgettet for 2017 er vedtaget af fire partier, også dit. Derfor kan man jo undre sig over, hvorfor Lisa ikke udtaler sig, da det er hendes politiske område i kommunalbestyrelsen. Måske fordi vores dygtige medarbejder i hjemmeplejen faktisk gør det godt. Seniorrådet er tilfredse med området, det samme viser vores tilfredshedsundersøgelse. Dermed ikke sagt at vi ikke kan blive bedre. Det arbejder vi for hver dag.