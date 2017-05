Glostrup FK møder Brøndbys superligahold

Som et led i samarbejdet med Brøndby, er der arrangeret et møde mellem to byer, som konkurrerede heftigt mod hinanden sidst i halvfjerdserne og starten af firserne – indtil Brøndby stak af. Brøndby har siden vundet et hav af titler, og kan måske nå at vinde en mere, inden mødet.

– Vi håber, at kunne præsentere dem som forsvarende pokalmestre,når de gæster Glostrup Stadion søndag 18.juni, siger Henrik Kahr, Sportschef i Glostrup FK.

Kampen bliver samtidig et støtte arrangement til Aggerfoundation.com,som, i samarbejde med Red Barnet, samler penge ind til støtte for børn på Vestegnen, der ikke har råd til at dyrke sport.

– Det er et projekt, som vi synes er et fantastisk initiativ – og noget vi rigtig gerne vil bakke op om. Vi arbejder på flere fronter for at stable et super arrangement på benene, siger Henrik Kahr.

For spillerne i Glostrup venter der en stor oplevelse.

– Det bliver selvsagt en spændende oplevelse for vores Sjællandsseriehold at prøve kræfter med Brøndby, og vi håber på, at mange tilskuere vil være med til, at skabe en fed kulisse, siger Henrik Kahr.