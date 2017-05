Glostrup indvier petanquebaner, bouldervæg og klatreskov

Søndag i forrige uge blev der indviet hele tre nye fritidstilbud til borgerne i Glostrup. Petanquebaner, en bouldervæg og klatreskov. Det var borgmester John Engelhardt, der indviede de tre ting.

– I Glostrup gør vi meget ud af at prøve at skabe nogle gode rammer, der inviterer til leg og bevægelse i byens rum. Og vi er stolte af at kunne præsentere en vifte af aktiviteter her på stadion, som ingen andre kommuner kan bryste sig af. Det skal nemlig være både nemt og sjovt at træffe de sunde valg om at være mere fysisk – og gerne sammen med sine gode venner. Glostrup skal ganske enkelt være en sund by i bevægelse, sagde han.

Petanque

Der har tidligere været petanquebaner omkring Glostrup Stadion, men de har fået en ordentlig overhaling. Hele anlægget har været gravet op og er blevet reetableret og udvidet med to helt nye baner. Det er en tidligere Danmarksmester i petanque, der har stået bag anlægget, som også har fået helt ny diode-belysning med seks master, der giver et ensartet belysningsniveau, så det også er muligt at spille efter mørkets frembrud.

– Glostrup Petanque har allerede testet banerne. Og meldingen lyder, at de er meget glade for det nye anlæg. Petanqueklubben har da også været inddraget i planlægningen fra start og været med under hele forløbet, sagde John Engelhardt.

Bouldervæg

Bouldervæggen var en del af den snart fire år gamle politiske 35-punkts plan.

– Den har allerede skabt et helt andet liv til den del af stadion. Og børnene er vilde med den. Håndboldspillere klatrer rundt på den, når de har en pause i træningen, skaterne og skolebørn fra Vestervangskolen har også kastet deres kærlighed på den og tester deres motorik, når skoledagen er slut. Andre nøjes med at kigge på eller heppe – og det er også med til at skabe den gode stemning, sagde John Engelhardt.

Bouldervæggen er planlagt til at kunne være noget for alle, helt fra de små børnehavebørn til voksne med interesse for teknisk klatring.

– Jeg har fået at vide, at bouldervæggens udseende skal være inspireret af evolutionen. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg håber, at bouldervæggen kan blive starten på udviklingen af en klatreklub i Glostrup og dermed måske flere spændende klatrefaciliteter rundt om i byen, sagde John Engelhardt.

Klatreskoven

Klatreskoven er en privat virksomhed, der har fået lov til at lave klatreskov i Egeparken. Det betaler de en leje til kommunen for, men kommunen køber så timer i klatreskoven for det samme beløb, som virksomheden betaler i leje.

Klatreskoven har etableret tre baner oppe i trækronerne. Banerne er blevet lavet med stor respekt for træerne og parken som helhed.

Samarbejdet med klatreskoven betyder blandt andet, at eleverne i Glostrup Skole fra 4. klasse og op skal modtage undervisning på banerne i klatreskoven.

Her skal eleverne træne deres team-ånd og blive udfordret på deres motorik, balance og grænser.

De grimme betonkanter fra det gamle friluftsbad er også blevet fjernet, og er med til at give et forskønnende løft til hele området.

– Egeparken er et smukt område, som vi måske ikke har fået helt nok ud af. Den har været lidt gemt af vejen. Og på samme måde som bouldervæggen har givet endnu mere liv til skaterområdet, så har klatreskoven givet nyt liv til parken, og den understøtter samtidig på fornemmeste vis naturlegepladsen, sagde John Engelhardt.