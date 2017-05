God rute i kunstens tegn

Til trods for det lidt brogede vejr i lørdags, var der alligevel en del besøgende hos de deltagende kunstnere på Kunstnerruten. Der var god stemning de forskellige steder, og gæsterne var meget interesserede i at høre, hvilke tanker kunstnerne gør sig, når de arbejder. Søndag deltog endnu flere gæster, og det virkede for flere kunstner som om, gæsterne kom i hælene på hinanden.