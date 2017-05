Gør noget ved Brøndby Strand Centrum

Af

Jeg er meget enig med Carsten Hansen (Folkebladet 9. maj, red.) i hans læserbrev om Brøndby Strand Centeret, men foruden alle de ting, du skriver om som rotter, toiletter og rengøring i centeret, er det et lige så stort et problem omkring centeret, nemlig parkeringspladsen som er fyldt op med både danske lastvogne og udenlandske lastvogne som bare parkerer, hvor det passer dem bedst. Ligeledes også en hel del udenlandske minibusser både til persontransport men også kassevogne.

Skal Brøndby Strand Centeret være et sted, du vil handle, så må det være et must, at du kan parkere din bil på pladsen, uden du skal kæmpe dig igennem lastvogne og minibusser for at finde en plads, og skal du til arrangement på Brønden om aften, ja så er det nærmest umuligt at finde en plads, så her er virkelig en udfordring for centerforeningen måske i samarbejde med kommunen. Og som Carsten Hansen skriver, vil vi gerne have et godt center med parkeringsmuligheder. Tak.