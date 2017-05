Gør noget ved Brøndby Strand Centrum

Af

Carsten Hansen

Tranumparken 12

Brøndby Strand

Hvem er de ansvarlige for infrastrukturen i Brøndby Strand Centrum? Vi er en gruppe borgere, som er trætte af forholdene. Her tænker vi ikke på en renovering.

Vi kunne få et godt center med enklere midler. Det kan ske nemt. Vi kunder ville blive glade i en fart. Vi er ikke glade nu.

Vi kan se, at vores center ikke har det godt. Det virker som om, at stedet bliver holdt i skak af ejerne. At det hele er i en slags limbo. Nogen holder BSC på det absolutte minimum, og kører det hele på grænsen.

Lad os kunder fået et navn og et telefonnummer, så vi kan tage kontakt til en vicevært ved de daglige udfordringer. Skaf en skovl, en trillebør, og en kost. Løb rotterne op. Der er 46 rottefælder. Ryd yderområderne for affald dagligt og hele dagen. Ryd de indre områder for is, særligt af hensyn til de ældre. Afdæk de tomme butiksruder og opsæt lokal kunst. Lav lukkede lagerområder til butikkerne udenfor. Få et tilsyn. Gå en daglig runde og ret op på det hele. Vi har brug for anstændige og rene toiletter hver dag og hele tiden.

Nu er jeg selv rask til bens og går bare hjem, når jeg skal tisse. Mens andre mennesker bruger rollator for eksempel. Eller rullestol. De går jo ikke bare hjem sådan lige. Så de har brug for de offentlige toiletter. Det er bare ikke ok med de toiletforhold.

Bydelens borgere har et godt samarbejde med de erhvervsdrivende og kommunen. Men hvor er det daglige tilsyn og de ejerne? Centeret er som en bus, hvor et hjul mangler. Vi ønsker åbenhed og klarhed om, hvem vi kan kontakte i det daglige. Vi vil have et godt center. Tak.