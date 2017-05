Grøn genbrugsdag

Da der lørdag blev fejret Grøn Dag på genbrugsstationen var temaet sundhed og ressourcer. Og der var i den grad fokus på begge dele.

Man kunne således se en affaldsudstilling fra Vestforbrænding, som kommunens affaldseksperter tog udgangspunkt i, da de forklarede om affaldssortering.

Der var mulighed for at tale med Dansk Vegetarisk Forening, smage økologiske og veganske sandwich, få tilbudt et gratis rygestopkursus og se på cykler.

Desuden valgte mange gæster at prøve en tur på den opstillede smoothie-bike, hvor man med pedalkraft kunne lave sin egen smoothie og smage bagefter.

Børn og kreative sjæle kunne lave sokkedyr og sokkeblæksprutter af brugte sokker.

Over 200 gæster havde valgt at rydde op i deres farlige kemi-affald og bytte det til en krydderurt.

Endnu flere havde valgt at aflevere deres brugte ting i bytteteltet og valgte frit mellem alle andres gode sager. Der blev der registreret 400 besøgende, og ikke mindre end 1,8 ton ting blev byttet og fandt nye ejermænd på de fem timer, det varede.

Byttehus på vej

Netop bytteteltet var et tilløbsstykke, og dagen blev da også indledt med, at Kent Max Magelund (S), borgmester, sammen med Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget holdt taler og sammen tog de første spadestik til det kommende byttehus.

Kent Max Magelund fortalte at byttemarkedet:

– Er ganske enkelt blevet en succes. Derfor har vi politikere valgt at sætte penge af til et permanet byttehus. Det er åbent for alle og kommer til at fungere efter parolen: giv hvad du har, tag hvad du kan bruge.

Det permanente byttehus, som også bliver bemandet, bliver bygget i løbet af efteråret.

Vagn Kjær-Hansen supplerede

– I Brøndby har vi faktisk været med på byttemarked-bølgen fra begyndelsen. I 2016 byttede vi 3.000 kg tøj, ting og møbler. Og fra 2013 og til i dag har vi byttet over 11.000 kg ting og sager. Og det er alt lige fra rammer og rangler, smykker og slips, damesko og debatbøger, køkkenmaskiner og kopper og et Hammond orgel. Den største ting, der nogensinde er blevet byttet, er en elevationsseng.

Byttehuset forventes at blive bygget i løbet af foråret, og skal desuden fungere som et sted, hvor borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, får muligheden for at opbygge kompetencer til at komme videre i livet.

Det sker gennem samarbejde med Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (JAC-Vest) og Produktionshøjskolen.