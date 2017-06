Grundlovsmøde i Glostrup

Grundlovstalerne ved Glostrup gamle Præstegård holdes i år af Glostrups borgmester John Engelhardt, Ricki Vejsmose, spidskandidat til regionsrådet og af folketingskandidat Anahita Malakians.

– Kom og mød vores borgmester, kandidater til kommunalvalget, regionsrådet og folketinget. Du får en god lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med forslag til udviklingen i din kommune. Mødet starter kl. 9.30 med kaffe, te og morgenbrød. Tag gerne børnene med. Der er også lidt at spise og drikke til dem siger Peter Molnit, formand for Venstre i Glostrup.