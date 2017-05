Hagl og regn stopper ikke rigtige sportsfolk

Enensar og Elliot på fem år har netop pakket madpakken ud foran Brøndby Stadion. De går i Daginstitutionen Himmel og Hav i Brøndby Strand, men i dag, onsdag, er de sammen med kammerater og pædagoger taget til området udenfor stadion for at være med til den årlige idrætsdag for 4-6-årige børn i Brøndby.

Et arrangement, der igen i år sætter rekord med lige under 650 deltagende børn

– Jeg har spillet fodbold. Det var sjovt.

Enensar taler inde fra den sorte regnjakke, der beskytter ham mod den regn og hagl, der lægger sig som et fint lag ovenpå plastikposen med medbragt mad.

– Jeg har også spillet rundbold, men det var fodbold, der var det sjoveste, fortsætter Enensar, der har glædet sig så meget til dagen, at han har trænet fodbold inden, for at være helt klar til den store dag.

– Jeg har ikke været med til noget.

Også Elliot er pakket forsvarligt ind i regntøj og er ved at gøre klar til at spise.

– Jeg havde ikke lyst til noget af det.

Idrætsdagen er et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Brøndby IF, og en af dem, der glæder sig over, at så mange børn igen samles til en dag med forskellige idrætsaktiviteter, er Mustapha Saleh, integrationskonsulent i Brøndby IF.

– Det er fedt, og alle er glade.

Mustapha Saleh kigger ud over børnene, der i forskellige farver T-shirts løber rundt blandt kegler, fodboldmål og tov til tovtrækning.

– Et idrætsliv er godt for alle, for børnene, for kommunen, for institutionerne. Det er godt, at der er så stor fokus på det, og dejligt at se, at det igen i år kan samle så mange.

Det er Brøndby IF og Brøndby Kommune, der står for arrangementet. Elever fra Brøndby Idrætsefterskole og Brøndby Gymnasium hjælper på dagen med at gennemføre aktiviteterne.