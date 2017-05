Historier fra arkivet

29. april 1987

Oprør i Brøndby mod partiets børnelokkeri

Hverken Kjeld Rasmussen eller Nina Bentved, Brøndby vil tolerere, at Socialdemokratiet forsøger at købe skolebørnene

BRØNDBY. Det kan vi simpelthen ikke ha’.

Borgmester Kjeld Rasmussen, Brøndby, og skoleudvalgsformand Nina Bentved, er rørende enige om at tage klar afstand fra deres eget parti’s forsøg på ”børnelokkeri”.

Socialdemokratiet har tilsendt 50.000 børn i 9.-10. klasse et spørgeskema, hvori svar om partiets uddannelsesprogram belønnes med både pengepræmier og naturalier.

– Jeg vil ikke være med til noget sådant, og jeg agter at rejse spørgsmålet i min gruppe, erklærer Kjeld Rasmussen overfor Folkebladet.

Nina Bentved, der sidder i forretningsudvalget i landsforeningen Skole & Samfund, hvor hun endvidere er formand i amtet, er enig med borgmesteren i, at der må foretages en lokal undersøgelse af det socialdemokratiske initiativ.

– Uanset, hvilket parti, der står bag den slags, er jeg imod, siger Nina Bentved. – Jeg har endnu ikke modtaget meldinger fra lokalt hold, men nu undersøges sagen.

Socialdemokratiet har brilleret ved at sende spørgeskemaerne direkte til lærerne og altså udenom skolenævnene. Forsøget på at blive forlovet med de unge skoleelever er blevet kaldt ynkeligt og usmageligt.

– Uanset, hvad man kalder det, bør skolenævnene involveres, pointerer Nina Bentved.

rik

30. april 1997

Kurs med Tjekkiet

10.X på Nordvangskolen er som danske mestre i skolebasketball 1996 inviteret til international turnering i Ostrava

GLOSTRUP. At skolebasketball kan føre meget med sig, er 10.X på Nordvangskolen i Glostrup et godt bevis for.

Sidste år lykkedes det klassen at vinde det danske mesterskab i skolebasketball, og det har fået en ganske interessant indbydelse til at dumpe ind ad døren. Klassen er nemlig inviteret til at deltage i en international skolebasketball turnering i Ostrava i Tjekkiet.

– Det er alletiders mulighed for at komme til udlandet og spille basketball, men så sandelig også for at møde skoleelever fra andre lande, siger klasselærer Ole Roland.

I alt har turneringen deltagelse af 28 forskellige nationer fra hele verden.

Endnu resterer der dog et enkelt problem: Turen koster mange penge, og derfor arbejdes der i disse dage fra forskellige hold på højtryk for at skrabe de nødvendige midler sammen.

– Vi mangler endnu at finde 3.000 kroner, før turen kan blive en realitet, siger Ole Roland.

Tob

2. maj 2007

Vallensbæk har brugt for meget

Vallensbæk har overskredet den tilladte servicevækstramme for 2006 med 6,9 mio. kr. Nu risikerer kommunen at blive modregnet i bloktilskuddet

VALLENSBÆK. Det er ifølge borgmester Kurt Hockerup en kombination af forøgede udgifter til hjemmeplejen og fremrykkede betalinger til amter og kommuner, der er årsag til, at Vallensbæk har overskredet sin servicevækstramme med 6,9 mio. kr.

– Nogle amter og kommuner fremrykkede deres betalinger i forbindelse med, at vi fik ny kommunalreform ved årsskiftet, og det har betydet forøgede udgifter i 2006. Den del af det står for cirka halvdelen af vores overskridelse på servicevækstrammen, mens den anden halvdel handler om, at vores hjemmepleje er blevet lidt dyrere, end vi havde budgetteret, sagde Vallensbæks borgmester Kurt Hockerup (C).

– Ældre borgere, der ønsker at bo i en anden kommune, koster mellem 500.000 og 600.000 kr, så der skal ikke ret mange til, før det kan mærkes. Samtidig har vi i lighed med andre kommuner været nødt til at bruge en del vikarer på området, fordi det er vanskeligt at finde arbejdskraft, og det har også kostet ekstra, siger Kurt Hockerup.

Risikerer straf

Borgmesteren regner ikke med, at Vallensbæk bliver straffet på pengepungen af finansministeren for sin budgetoverskridelse, selvom han erkender at muligheden eksisterer.

– Vi risikerer at blive skåret i vores bloktilskud, men jeg mener, der er en god forklaring på vores overskridelse – ikke mindst på baggrund af de udgifter, kommunalreformen har påført os, siger Kurt Hockerup.

– Jeg synes hellere, man burde forsøge at styre kommunernes økonomi ved hjælp af skatten end ved vores vækst i serviceudgifterne. I Vallensbæk vil vi jo ikke kunne undgå at få forøgede udgifter på vores serviceramme de kommende år, når vi bygger en masse nye boliger, som betyder, at vores indbyggertal vokser, siger Kurt Hockerup.

Tob