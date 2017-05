Historier fra arkivet

6. maj 1987

Glostrup skal nu renses for kemikalier

Kommunen indleder med at udvælge et forsøgsareal til kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse

GLOSTRUP. – Det er nok ikke så smart, at tidslerne får lov til at vokse på fodboldbanerne, og det er muligt, at vi andre steder må se i øjnene, at en lidt grovere fjernelse af udkrudtet er nødvendig. Men egentlig så vi gerne, at Glostrup kunne holdes nogenlunde ren og pæn, uden brug af kemikalier.

Bent Wolff, viceborgmester og formand for teknisk udvalg i Glostrup, ser med glæde frem til en sag, udvalget skal behandle i løbet af sommeren: Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse.

– Vi ved, at den kemiske proces har sine konsekvenser for miljøet, og derfor har vi på vor kommunegartners opfordring besluttet at finde et forsøgsareal, der over en periode behandles på anden måde, siger Bent Wolff til Folkebladet.

Bemeldte vejstrækning, der endnu ikke er fundet, vil altså vise, hvordan naturen reagerer på de forskellige former for kemikaliefri behandling. Af flere metoder ser Glostrup Kommune ud til at vælge flammebehandlingen, hvor ukrudtet svitses væk. Ydermere har kommunegartner Ole Kræn Madsen udarbejdet en rapport, hvori han peger på vigtigheden af, for eksempel at vælge det rigtige plantemateriale.

rik

7. maj 1997

Dagplejerne viser flaget

Dagplejere over hele landet holder Dagplejens dag onsdag den 14. maj

VALLENSBÆK. Traditionen tro afholder landets dagplejere også i år Dagplejens dag den anden onsdag i maj fra klokken 9.30 til 12.00.

I Vallensbæk Idrætscenter opstilles to hoppearrangementer i cirka tre timer, og siden vil børnene få besøg af klovnen fra McDonalds der blandt andet vil trylle for de små. I løbet af dagen vil der blive serveret mad og uddelt slik til dagplejebørnene, og fra arrangørside understreges det, at forældre og andre interesserede der har tid og lyst til at deltage er meget velkomne til at møde op.

Udover at markere sig på Dagplejens dag er dagplejerne i Vallensbæk desuden synlige i kraft af en udstilling på kommunens biblioteker. Udstillingen, der blandt andet viser hvad børnene egentlig foretager sig i dagplejen, kan ses fra mandag den 12. maj og ugen ud.

Også i Glostrup markerer dagplejerne sig. Det sker ved et stort arrangement i Solvangsparken, hvor de små blandt andet får mulighed for at køre i hestevogn.

Tob

9. maj 2007

Venstre: Kulturhuset er Brøndbys svar på DR-huset

En budgetoverskridelse på mindst 10 mio. kr. for et nyt kulturhus i Brøndby Strand splitter de borgerlige i Brøndby. Venstre og DF mener, der bør trækkes i nødbremsen, mens Konservative til gennemføre projektet

BRØNDBY. Udsigten til en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10-11 mio. kr. har ikke gjort partiet Venstre mildere stemt overfor det kulturhus i Brøndby Strand, partiet hele tiden har været forbeholdent overfor. Kulturhuset var budgetteret til at koste 50 mio. kr., men nu viser det sig, at huset snarere vil koster 60-61 mio. kr.

– Jeg har tidligere sagt, at Socialdemokraternes kulturtog buldrer derudaf, og ligesom de rigtige tog har for vane, ser det nu også hos os ud til, at det både bliver forsinket og dyrere at køre med end planlagt, siger gruppeformand for Venstre i Brøndby, Michael Gatten.

Find kuglerammen

– Vi afventer nu, at borgmesteren tager kuglerammen og finder de rette tal frem, så vi har noget retvisende at forholde os til. Som det er lige nu, ligner kulturhuset en Pixie-udgave af DR-huset, hvor borgmester Ib Terp sidder som DR’s generaldirektør Kenneth Plummer med et hus, der bliver dyrere og dyrere, siger Michael Gatten med henvisning til budgetoverskridelsen på DR-huset i Ørestaden.

Venstre mener, at Brøndby har stirret sig blind på, at Integrationsministeriet har givet penge til Kvarterløft i Brøndby Strand på betingelse af, at de er brugt senest 1. juli 2008.

– Vi er ikke som sådan mod selve kulturhuset, men vi mener bare, at huset kan bygges etapevis. Vi lader os styre fuldstændig af det tilskud fra Integrationsministeriet, hvor jeg synes, det ville være fornuftigere at trække i nødbemsen og sætte os ned og få de korrekte tal på bordet. Vi er indforstået med at arbejde for at få et godt kulturhus til Brøndby Strand, men som det ser ud nu, bør vi starte forfra, siger han.

Heller ikke Tom Bech Fredriksen fra Dansk Folkeparti bifalder udsigten til en overskridelse af budgettet.

– Jeg synes, det er forkasteligt. Vi stemte nej til det i forbindelse med budgettet, fordi vi hellere ville bruge de penge på at renovere skolerne og den holdning har vi fortsat, siger Tom Bech Fredriksen.

Tob