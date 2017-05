Historier fra arkivet

13. maj 1987

Drikkevandsboringer i ­Vallensbæk kontrolleres

En enig Vallensbæk kommunalbestyrelse besluttede i onsdags at efterkomme en henstilling fra Hovedstadsrådet om at der i Københavns Amts kommuner gennemføres supplerende kontol af alle bynært beliggende kommunale og almene indvindingsboringer

vallensbæk. – Amtskommunen har gennem undersøgelser ved kemikalieaffaldsdepoter, fundet dokumentation for, at det er nødvendigt med en udvidet kontrol, oplyste den konservative ordfører, Kurt Hockerup.

Den konservative gruppe var i samarbejde med socialdemokratiet enige om, at det er tilstrækkeligt med fem kontroller ud af de i alt otte indvindinger, mens SFs Henning Vagn Jensen argumenterede for en total kontrol.

– Det er ikke nødvendigt, fastslog Kurt Hockerup. Dels, fordi flere af boringerne ligger tæt på hinanden, dels fordi der efter al sandynlighed ikke er kemikaliefare på områderne, al den stund, de for størstedelens vedkommende er gamle drivhusområder, mente Hockerup.

En indstilling, socialdemokraten Ole Christensen på sin gruppes vegne fulgte.

Henning Vang Jensen, SF:

– Vi har gennem årene fået forsikinger om alt for meget, der viste sig ikke at holde stik. Derfor fastholder vi, at samtlige otte boringer skal kontrolleres.

rik

14. maj 1997

Verdensmusik i Brøndby Strand

På lørdag bydes der på 12 timers musik fra hele verden i Langbjerghallen i Brøndby Strand

brøndby. ”Jorden rundt på 12 timer – det er da lidt af et tilbud”.

Med denne overskrift byder arrangørerne af en verdensmusik-festival i Brøndby Strand til et halvt døgns musikalsk underholdning i Langbjerghallen, Tybjergparken 2.

Festivalen spilles i gang klokken 12 lørdag den 17. maj, og så diskes der ellers frem til midnat op med ikke færre end ni orkestre, der spænder fra Nulle og verdensorkesteret over Nazé og Oriental Mood til Delta Cros Band, alt sammen en herlig blanding af professionelle orkestre og amatørbands.

Musikken denne dag er latinameriansk, arabisk, afrikansk, kurdisk, dansk samt fra Balkan.

”En musikalsk rejse på 12 timer, der bringer alverdens musik sammen, mens vi krydrer turen med mad fra fremmede lande samt taler og indlæg om kampen mod racisme. Vi vil gerne vise, at det er muligt at bringe danskerne og de mange flygtninge og indvandrere i såvel København som på Vestegnen sammen under samme tag til et virkeligt samvær mellem virkelige mennesker”, skriver arrangørerne i den pressemeddelelse, der gør opmærksom på arrangementet.

Det er Dansk Røde Kors’ kultur- og aktivitetshus, Brøndby Integrations Center og Musikscenen Brøndby, der med støtte fra Det Europæiske År mod Racisme står som arrangører af verdensmusik-festivalen.

Tob

16. maj 2007

DM bronze til IF32 gymnastik

IF32 Gymnastiks juniorpiger fik bronze ved DC

glostrup. IF32 Gymnastik deltog lørdag den 28. april 2007, ved 2. runde af Danmarksmesterskaberne i spring/rytme gymnastik i Ringsted for juniorer.

Juniorpigerne var fra 1. runde af DM placeret helt i bund, men som de bedste springere i både trampet og på bane, fik de indhentet pointene, der førte dem til toppen af divisionen.

Det blev til en flot 3. plads i 9. division.

IF32 Gymnastik deltog lørdag den 21. april 2007, ved 2. runde af Danmarksmesterskaberne i spring/rytme gymnastik i Gladsaxe for minier.

Minipigerne var i hård konkurrence, og opnåede en 5. plads i 7. division.

SM sølv til minipiger

IF32 Gymnastiks mini- og juniorpiger har i denne sæson opnået gode resultater ved både Danmarksmesterskaberne og Sjællandsmesterskaberne.

Ved sidstnævnte begivenhed vand IF32’s minipiger sølv.