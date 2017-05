Hjemløse og udsatte spiste sammen

Foreningen Månestrålerne, der hjælper hjemløse og udsatte borgere, havde arrangeret fællesspisning på Brumbassen i Glostrup. Der var beregnet mad til 30 personer, 22 havde tilmeldt sig men der kom 12.

– Det er faktisk meget godt, når man ved, hvilken målgruppe det er, ensomme, udsatte og hjemløse. Det er for de fleste en turbulent tilværelse og det kan være svært at tilrettelægge dagene, der sker tit noget uventet der gør, at der pludselig skal prioriteres anderledes og man må ændre retning, siger Steen Rosenquist, der er formand for foreningen Månestrålerne.

Ifølge ham går hjemløse ofte ind i sig selv og undgår samtaler.

– Det er et stort problem som jeg håber sådan et arrangement som Danmark spiser sammen, kan være med til at afhjælpe, når man møder ligestillede og opdager at man ikke er så alene om problemet men at mange mange andre også føler sig ensomme. Dem der kom formåede ihvertfald at ringe eller skrive deres tilmelding, bare det er en stor ting og mange er bange for at komme ud blandt andre, det kom vi ud over denne dag, vi skabte ny relationer og bekendtskaber, siger han.