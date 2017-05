Hjemmeplejen flytter

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget havde lagt en rigtig god kabale for, hvordan der skulle flyttes rundt på en del kommunale tilbud, for at give alle bedre plads. Lige nu er der gang i store planer om at udvide Fritidscentret. Det kommer formentlig til at inkludere træningscentret, der i dag ligger på Dommervangen. Det giver nemlig god mening at have træningscentret liggende ved siden af svømmehallen og det nye varmtvandsbassin, som også bruges til træning og genoptræning af kommunens borgere.

Den plads, som træningscenteret efterlader i Dommervangen, skal hjemmeplejen så overtage. De holder lige nu til på Ældrecenteret på Sydvestvej, men de har brug for mere plads.

Pladsen ældreplejen frigiver, kunne så i stedet gives til aktivitetscenteret på Sydvestvej, som der ellers var sat penge af til at udvide. Den udvidelse var dog lidt uhensigtsmæssig, blandt andet fordi nogle af brugerne ikke kan gå på trapper.

Hele denne kabale er det stadig meningen at føre ud i livet, men da der formentlig stadig vil gå nogle år, før træningscenteret bliver flyttet til Fritidscenteret, var der en del, der ikke kunne vente. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet i april at give penge til nogle midlertidige pavilloner på Dommervangen, som hjemmeplejen så kan flytte ind i.

Samlet set kommer det til at koste 2,2 millioner kroner at etablere de midlertidige pavilloner. En del af disse penge går dog til at etablere badefaciliteter og opladning til el-cykler og el-biler på Dommervangen, hvilket også vil kunne benyttes, når flytningen bliver permanent.

Derudover koster det 1,4 millioner om året at leje pavillonerne.

Personalets ve og vel

Det var en enig Kommunalbestyrelse, der vedtog forslaget om de midlertidige pavilloner.

– Vi har haft en væsentlig ting som det vigtigste, det var personalets ve og vel. Vi vil have at hjemmeplejen får nogle gode, fornuftige forhold. Samtidig har vi også kigget på, hvordan vi kan spare flest mulig penge, forstået på den måde, at hvis vi skal investere penge, så skal vi investere dem i vores egne bygninger, sagde Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Det var Susanne Nordbjerg Bach (S) enig i.

– I den proces, der har gået forud, har det for Socialdemokratiet været vigtigt, at der blev tilvejebragt nogle gode og arbejdsmiljømæssige forsvarlige rammer for hjemmeplejen. Hjemmeplejen, med medudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter, deltager i processen vedrørende valg af pavilloner, så de fysiske rammer bliver så optimale som muligt, sagde hun.