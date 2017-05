Højere bygninger kan skyde op på Stationstorvet

Først konklusionen: Et flertal i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk besluttede onsdag at ændre i en del af lokalplanen for Stationstorv nord, Lokalplan 81.1, afsnit C1.

Det sker efter, at forslaget har været sendt i offentlig hørring i otte uger.

Ændringen betyder, at der, hvis ønsket opstår, kan bygges i op til seks etagers højde, hvor Kultur- og Borgerhuset ligger i dag.

En beslutning som både De Konservative og Socialdemokratiet stemte for, hvorfor forslaget altså blev vedtaget.

Var ikke opmærksom

De to øvrige partier i kommunalbestyrelsen, Venstre og Dansk Folkeparti, var dog på ingen måde tilfredse med beslutningen.

Især Venstres Niels Jørgensen var utilfreds. En utilfredshed, der på sin vis også var rettet mod ham selv.

På mødet beklagede Niels Jørgensen nemlig, at han først sent i processen var blevet opmærksom på, at forslaget åbnede for muligheden for at bygge op til seks etagers højde:

-Selvom det står i materialet, at der kan bygges op til seks etager, så har jeg ikke været opmærksom på det. Det erkender jeg. Men jeg blev opmærksom på det, da Dansk Folkeparti pegede på det. Derfor bliver jeg nødt til at stemme imod noget, jeg tidligere har stemt for. For er det fornuftigt, at vi skal til at bygge i den højde? En ting er, at borgmesteren og kommunaldirektøren får forhindret udsynet. En anden ting er, om det overhovedet passer ind i området. Hvordan vil det passe rent trafikalt, hvis der kommer fem etager ekstra derovre? Der skal måske være lejligheder og kontorer. Hvor skal vi gøre af de ekstra biler. Derfor er det forkert, at vi giver muligheden på nuværende tidspunkt, selvom der ikke er nogle planer lige nu.

Derfor foreslog Niels Jørgensen på mødet, at der skulle ændres i projektet:

”Området, hvor Kultur- og Borgerhuset ligger i dag, ændres til maksimalt at måtte kunne blive i 3 etager, som for de nærmest liggende nabobygninger.”

Dansk Folkeparti var på mødet enig med Venstre. Således sagde Kenneth Kristensen Berth:

– Vi vil ikke være med til seks etagers højhus til eventuel erstatning for Kultur- og Borgerhuset. Man kunne selvfølgelig resignere og sige, at med de huse, der er bygget op til Vallensbæk Torvevej, så kan det være lige meget, men at placere et 6-etagers hus klods op og ned af Rådhuset. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det er blot med til at ændre karakteren af stationsområdet endnu mere i en forkert retning.

Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at et eventuelt nybyggeri ville være udtryk for manglende respekt for byens borgere:

– Det er jo mærkeligt, at man investerer et tocifret millionbeløb i Kultur- og Borgerhuset og så måske om få år river det ned igen for at opføre en kolos med boliger og/eller erhverv. Det er ikke at udvise respekt for borgernes penge.

Hårdt mod hårdt

At Dansk Folkeparti var modstander af planen, overraskede ikke Martin Nielson fra Socialdemokratiet. Men at Venstre og Niels Jørgensen var imod, kom bag på ham, og han understregede desuden, at der er tale om en mulighed:

– Det er jo ikke sådan, at der er en byggepligt. Det er en mulighed, vi åbner op for.

Martin Nielsons partikammerat Søren Wiborg gik et skridt videre i sin kritik af Venstre og Niels Jørgensen:

– Nu har jeg jo været med i en årrække, og der er sådan et begreb, der hedder olympiadekandidater. Det er dem, der laver noget hvert fjerde år, og nu har vi allerede set, at du har taget ordet på to sager i rækkefølge, og det er lidt bekymrende, at du ikke følger med i sagerne. Det er ikke noget nyt, det har stået der hele tiden. Det her er simpelthen fjolleri, Niels.

En bemærkning som fik følgende ord med på vejen af Niels Jørgensen:

– Søren Wiborg, du har en god væbner (Martin Nielson, red.). Ham stiller jeg store forventninger til, det gør jeg ikke til dig. Når du ikke har noget at sige til punkt 1, så er det fordi, du ikke forstår en dyt af det. Det ved vi alle. Det er økonomi som sådan. Vi vil bare forhindre, at man laver en ny fadæse. At noget så højt skyder op lige ved siden af rådhuset. Det er en fejl, vi ikke har været opmærksom på det. Jeg erkender, jeg ikke har været nok opmærksom, men det er altså en fejl.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte for Venstres ændringsforslag.

Socialdemokratiet og De Konservative stemte ændringen igennem.