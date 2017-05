IF32 fejrede 85 års jubilæum

IF32 er en stor forening i Glostrup med omkring 3.000 medlemmer.

Fredag den 5. maj fyldte foreningen 85, og det blev fejret med en stor fest lørdag den 6. maj i Glostrup Hallen, hvor alle medlemmer var inviteret.

IF32 består af ni afdelinger, IF32 Boksning, IF32 Bowling, Glostrup Fodboldklub IF32, IF32 Glostrup Gymnastik Forening, IF32 Livslang Idræt, IF32 Motion og Trivsel, IF32 Petanque, IF32 Gamle Drenge samt IF32 Hovedforening.

De ni afdelinger fungerer som selvstændige foreninger, hvor medlemmerne har egne arrangementer.

IF32 har dog et fælles klubhus på Sportsvej, hvor medlemmerne fra de forskellige afdelinger kan mødes med hinanden. Og så har foreningen hvert 5. år en stor fest i Glostrup Hallen, for alle medlemmer.

Lang historie

Med 85 år på bagen har foreningen selvfølgelig været gennem lidt af hvert.

– Vi startede i 1932 med fodbold, håndbold og boksning. Håndbolden er senere blevet en del af AG og er ikke længere en del af IF32, fortæller Inger Petersen, der er formand for hovedorganisationen.

I 1953 kom den forening, der nok har haft størst betydning for IF32 til, nemlig støtteforeningen IF32 Gamle Drenge.

– De ejede tidligere fem busser, som de brugte til at køre spillere til udekampe i, før alle fik bil, fortæller Inger Petersen.

De har også hjulpet, når foreningens medlemmer har været på ture, for eksempel i New England i USA.

Hele livet

IF32 er blevet meget større i løbet af årene, og målet er, at man skal kunne være medlem hele livet.

– Vores gymnastikafdeling er ved at starte et tilbud om babygymnastik op, og vi har tilbud om stolegymnastik til ældre, der ikke kan dyrke motion stående længere, siger Inger Petersen.

For hende og for resten af IF32 handler det om, at man har lyst til at dyrke motion.

– Vi er primært en social forening, siger hun.