Ingen fleksibel arbejdstid i Brøndby

I begyndelsen af februar fik Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, SFeren Ninna Thomsens, samtlige partiers opbakning til, at Københavns Kommune skal give sine medarbejdere mulighed for løbende kan gå op og ned i tid.

En ordning, der i første omgang bliver indført som en forsøgningsordning i Omsorgs- og Socialforvaltningen, men i løbet af næste år skal udbredes til at gælde alle ansatte i Københavns Kommune.

Landet over har dette ført til, at politikerne i andre kommuner har foreslået noget ligende.

Kun SF

Også i Brøndby er der blevet lagt mærke til den kommende ordning. Således har Ninna Thomsens partikollega, Vagn Kjær-Hansen, foreslået, at man i Brøndby kopierer ideen:

– Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen. Andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst. Derfor foreslår SF i Brøndby, at kommunens medarbejdere skal have bedre muligheder for at ændre deres arbejdstid. Vi foreslår, at de skal have adgang til at forhandle deres arbejdstid individuelt, så den passer til deres egne ønsker og behov.

Foreslaget har netop været behandlet i Økonomiudvalget, og her var der ikke flertal for forslaget. Således stemte kun en, Vagn Kjær-Hansen, af udvalgets fem medlemmer for forslaget. Dermed tegner der sig et billede af, at forslaget ikke bliver vedtaget på det næste kommunalbestyrelsesmøde.

Også et ønske i Brøndby

Folkebladet har spurgt Vagn Kjær-Hansen, hvorfor det er nødvendigt at indføre fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte, og det er der en oplagt grund til, mener han:

– Fleksibel arbejdstid er noget, som mange lønmodtagere ønsker. Når man har små børn, har man brug for mere tid hjemme. Omvendt kan man måske arbejde mere, når børnene er flyttet hjemmefra. I andre situationer i livet har man andre behov, som ikke altid passer til de sædvanlige arbejdstider i et job.

Og behovet er der, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Hvis vi gerne vil skabe et menneskevenligt samfund, må arbejdspladserne i højere grad lytte til de ansattes ønsker om arbejdstid. De steder, man har gjort en ekstra indsats for at imødekomme ønskerne fra de ansatte, har det betydet, at flere har fået ændret deres arbejdstid. Det tror jeg også gælder i Brøndby. Jeg møder i alt fald jævnligt ansatte, som siger, at de gerne vil have ændret deres arbejdstid.

Er der allerede

Men flertallet i Økonomiudvalget bakkede altså ikke op om forslaget. De valgte i stedet at følge indstillingen fra kommunaldirektøren, der ifølge referatet mener:

– At der ikke bør indføres forsøg med fleksibel arbejdstid, idet Brøndby Kommune fuldt ud opfylder intentionerne i forslaget.

Om det siger Vagn Kjær-Hansen:

– Der står i Brøndby Kommunes personalepolitik, at man gerne vil være fleksibel med arbejdstiden. Det har kommunaldirektøren helt ret i. Det er bare ikke alle ansatte, som oplever det sådan.

Derfor stopper kampen heller ikke, hvis det skulle vise sig, at et flertal i kommunalbestyrelsen vender tommelfingeren nedad, når sagen skal diskuteres på et møde:

– Uanset om SFs forslag bliver vedtaget eller ej, håber jeg, at debatten giver de kommunale ledere et vink om at være imødekommende overfor medarbejdernes ønsker. Og vores ansatte et tilsvarende hint: Tag personalepolitikken i hånden og få en snak med din leder, hvis du gerne vil have ændret på din arbejdstid.

Forslaget bliver behandlet på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.