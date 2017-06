Ingen fleksibel arbejdstid i Glostrup

Over de seneste måneder har forskellige politiske partier fremlagt forslag om fleksibel arbejdstid i mange byråd og kommunalbestyrelser i Danmark. I april var det SF i Glostrup, der fremlagde forslaget for kommunalbestyrelsen i Glostrup.

– Formålet med forslaget er at imødekomme medarbejdernes ønske om større fleksibilitet og selvbestemmelse i deres eget arbejdsliv. Det er for at fremme arbejdsglæden og bedre tilfredsstille den enkelte medarbejders behov. Nogle medarbejdere ønsker måske i en periode at være mere sammen med deres børn, andre har i en periode en strammere økonomi, som man kan få afhjælpet ved at arbejde mere, sagde Palle Laustrup (SF).

Robert Sørensen (EL) bakkede op om forslaget, men mente, at det var et problem, at der ikke fulgte penge med.

– Hvis nogle benytter sig af retten til at gå op i tid, så skal andre gå ned i tid, det kan medføre et pres på nogle kolleger for at gå ned i tid, et pres der kan komme fra både ledelsen og fra kollegaer, som meget gerne vil arbejde mere. Derfor bør forslaget ikke sættes i gang i de enkelte afdelinger eller teams, førend de er godkendt gennem en kollektiv beslutning blandt de ansatte i afdelingen eller teamet, det berører jo alles arbejdsdag, hvis nogle går op eller ned i tid. Den enkelte medarbejder skal beskyttes, ingen skal sidde alene og forhandle med ledelsen, tillidsrepræsentanten skal med, sagde han.

Også Socialdemokratiet bakkede op om forslaget.

– I Socialdemokratiet støtter vi SF’s forslag. Vi er bekendt med, at der andre steder sker noget lignende. Jeg synes, det er meget sympatisk, at man i en periode kan gå op eller ned i arbejdstid, sagde Susanne Nordbjerg Bach.

Flertal imod

Flertalsgruppen var dog imod forslaget, og henviste det til overenskomstforhandlingerne.

– Jeg vil ikke diktere, hvad arbejdsmarkedets parter får forhandlet sig frem til. Jeg er sikker på, at ledere i kommunen gerne tillader medarbejdere at flekse, hvis det kan lade sig gøre, sagde Piet Papageorge (V).

I forslaget fra SF var det beskrevet som et forsøg i udvalgte dele af kommunen. Piet Papageorge mente ikke, der er nogen grund til, at Glostrup skal starte sit eget forsøg.

– Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal starte et projekt. Lad os da trække på erfaringerne fra de andre kommuner, der forsøger, i stedet for at lægge bånd på vores ledere rundt omkring, så vi kan få vores egne erfaringer, sagde han.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget og SF, Enhedslisten og Socialdemokratiets stemte for. Dermed var forslaget faldet.