Insekterne har fået et hjem

Når insekterne ikke kan finde mad eller steder at lægge æg, bliver vores planter ikke bestøvet, og så sætter de ikke frugt.

Derfor er det en god idé at passe på insekterne og skabe miljøer, hvor de trives. Det er tanken bag de nye insekthoteller, man kan finde flere steder rundt i Vallensbæk.

Diversitet på skemaet

De mindste klasser i Vallensbæk har de seneste år arbejdet med biodiversitet på forskellige måder.

Sidste år blev der etableret et sommerfuglebed ved rådhuset, og i år er der, i samarbejde med Vej og Park og beskæftigelsesprojektet på Lundbækvej, bygget og opsat flere insekthoteller.

Målet er at gøre børnene til natureksperter og samtidig gøre Vallensbæk til et bedre sted for både dyr og mennesker.

Insekthotellerne indeholder blandt andet gammelt træ, hø og gode gemmesteder til de mange insekter. Samtidig er der i nærheden af hotellerne sat forskellige planter, som er attraktive for insekterne.

Grønt flag

Det er naturfagligkonsulent Louise Hoffbeck Frederiksen fra Naturskolen Bækkehuset, der sammen med skolerne varetager undervisningsforløbet Den store plantejagt.

Målet er at øge elevernes kendskab til biodiversitet med fokus på den danske flora og fauna gennem undervisning og udvikling af en mere forskelligartet natur på skolens areal og i nærområdet.

Når undervisningsforløbet er gennemført, kan skolerne få Det Grønne Flag og dermed beviset på, at børnene er blevet natureksperter.