International træning og graduering

I starten af april afholdt SKIF (Shotokan Karate International Federation) sin 4. internationale karatesamling i hovedkvarteret i Tokyo. For Anne og Walther Kjøng var rejsen til Japan først i april en afrunding på godt 44 år med karate som livsstil både i egen familie, i klubregi, som instruktører og dommere i forbundsregi og grundlæggere af Danmarks første grundskole med kampkunst på skemaet.

Som 60 og 64-årige syntes tiden for Anne og Walther at være inde til den sidste sortbælteprøve for instruktører.

– Ud over den megen og hårde træning var der ind i mellem indlagt sociale events som banket med fællesspisning og en skovtur langs floden. I anledning af højtiden Sakura (hyldest til kirsebærblomsten) sad alle med mad og Sake (risbrændevin) i et væld af lyserøde kirsebærtræer i flor, fortæller Walther Kjøng.

Gradueringen

Endelig oprandt den store dag, søndag, hvor gradueringen skulle finde sted. Med nerverne uden på tøjet men dog fattet og stålsat mødte Anne og Walther forventningsfulde op en time før prøven skulle begynde. En sidste finpudsning af de mange teknikker, mønstre, anvendelser, betydninger og ikke mindst udførslen, det mentale, samtaler med de andre, som skulle til graduering og opvarmning. Så ankom gradueringstribunalet anført af grundlæggeren og chefinstruktøren, alle bukkede i respektfuld tavshed og gjorde sig klar.

Efter en del ukendte kombinationer af grundbevægelser, udførsel af kata (kamp mod flere, usynlige modstandere og demonstration af virkning) og kumite (fri kamp) kunne de 25 aspiranter og gradueringsudvalget efter tre timer trække sig tilbage for at evaluere.

– Stemningen var præget af en vis befrielse men stadig spændt. Efter hvad syntes som en evighed, blev vi endelig linet op til domsafsigelsen. Kandidaterne blev kaldt frem ved navn, fik sin grad, bukkede, og trådte ind i rækken igen.”Kjong, Anne! Go Dan (5. dan)” Vildt – og så: ”Kjong, Walther! Go Dan”. Resten hørte vi ikke. Det brusede i ørerne og fatteevnen var midlertidigt parkeret. -En utrolig forløsning, husker Walther Kjøng.

Det var grundlæggeren af karateorganisationen, der gav gradueringen.

– At blive vurderet og gradueret af den 81-årige, knivskarpe grundlægger af SKIF, Soke Kanasawa, er en stor ære og medgiver et historisk præg. Det var også givende at få bekræftet, at både grundlaget, pædagogikken, det tekniske, didaktikken, den mentale indstilling og inklusionen i Glostrup Karateklub, Yujo-kai, er i konformitet med kampkunstens budskab, hvilket også afspejler sig hos både eliten og bredden i klubben, siger Walther Kjøng.

Anne og Walther glæder sig til at undervise i klubben i de mange nye teknikker og mentale tilgange, de har lært i Japan. Med sig har de også nyttige informationer til klubbens instruktører.