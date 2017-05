Kæmpe kø til pokalfinalebilletter

Kristi Himmelfartsdag er der traditionen tro pokalfinale i Telia Parken. I år er det Brøndby mod FCK, og det har givet en enorm efterspørgsel på billetter.

Et af de meget håndfaste beviser på dette var onsdag i sidste uge, hvor Brøndby satte billetter i åbent salg. Inden havde sæsonkortholdere haft mulighed for at købe billetter, så der var kun 2000 billetter i åbent salg denne onsdag.

De første Brøndbyfans havde sat sig i kø klokken seks om morgenen, for at være sikre på at få billetter til deres ønskede afsnit.

Klubben havde dagen igennem sørget godt for de udholdende fans, der blev budt på kaffe og sodavand.

Midt på dagen var cheftræner Alexander Zorniger også forbi køen for personligt at hilse på alle i køen og give autografer.

Omkring klokken 14 var køen så lang, at nytilkomne ikke kunne få billetter. Klokken 16 blevder åbnet for billetsalget. De bagerste, der ikke fik billet til pokalfinalen, fik som trøst en fribillet til kampen hjemme mod Lyngby.

Sidste gang Brøndby mødte FCK i en pokalfinale var i 1998, hvor Brøndby vandt 4-1. Sidste gang Bbrøndby var i en pokalfinale var i 2008, hvor Esbjerg blev besejret 3-2.