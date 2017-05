Karatemedaljer til Brøndby

Brøndby Karate Klub hjemtog lørdag seks medaljer ved en af landets største karateturneringer, Gladsaxe-Cup. Fire af medaljerne, en guld, en sølv og to bronze, blev vundet i kata, de resterende, en sølv og en bronze, blev vundet i kumite.

Hassan Mansour vandt guld i kata og sølv i kumite, Eden Uybarreta vandt bronze i både kata og kumite og Eva Uybarreta og Melissa Avdic vandt henholdsvis sølv og bronze i Kata.

– Vi er meget imponerede over den seriøse tilgang, som vores kæmpere helt ned til otte år lægger for dagen. De træner op til fire gange om ugen for at forberede sig, og så har de modet og nerverne til at stille sig ud foran et stort publikum og skulle præstere i konkurrence med andre. Bare det at deltage er i vores øjne en stor sejr for den enkelte. Så vi er meget tilfredse, siger klubbens chefcoach Harun Muharemovic.