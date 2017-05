Kirkepolitik lever ikke op til intentionerne

Af

Gerda Nicolaisen

Medlem af Menighedsrådet i Vallensbæk Sogn

Valgt på Menighedsrådets liste

Menighedsplejen i Vallensbæk forsøger på forskellig vis at samle penge ind, og deler dem ud igen til gode formål, til udflugter og ikke mindst den årlige julehjælp.

Menighedsplejen er en aktiv kreds af frivillige ildsjæle, som laver aktiviteter, som støtter op om kirke og menighed i Vallensbæk.

Søndag den 14. maj var der banko i Sognegården. Formanden for Menighedsplejen havde for længe siden spurgt den rutinerede opråber fra Vallensbæk Banko, Søren Wiborg, om han ville råbe numre op, og selvfølgelig stillede han op i den gode sags tjeneste.

Få dage før arrangementet erfarede formanden for Menighedsrådet, Birgit Skytte, at ”Socialdemokratiets formand” skulle være opråber ved Menighedsplejens bankospil.

Birgit Skytte, der jo også er medlem af de konservative i Vallensbæk, forbød så Søren Wiborg at være opråber. ”Der skal ikke være politik i Menighedsrådet.”

Det er netop det, der skete, for det var en politisk motiveret handling, Birgit Skytte udførte. Det er ærgerligt, for det er første gang i mange år, at det er lykkedes med fredsvalg i Vallensbæk Kirkesogn. De to store partier bakkede op om Menighedsrådets liste, og så har formanden slet ikke forstået betydningen af frivilligt arbejde i Menighedsplejen.

Det bliver så helt grotesk, når det konservative kommunalbestyrelsesmedlem, Morgen Schou Jørgensen, i stedet optrådte som opråber.

Kære Birgit Skytte. Jeg synes, du skulle ringe til Søren Wiborg og sige undskyld på Menighedsrådets vegne.