Kirker byder op til vandring

– I vores travle hverdag er vi altid på vej; på vej på arbejde, på vej til møde, på vej hjem. Det er en vej, vi ikke tænker så meget over. Vi kender vejen og ved stort set altid, hvor den fører os hen. Ind i mellem tager vi på tur ud i det blå uden mål og mening. Baggrunden for en tur ud i det blå kan være for motionens skyld, for naturens skyld eller for at koble af og lægge hverdagens stress og jag bag sig.

Sådan hedder det fra blandt andet nogle af kirkerne i Folkebladets område.

Derfor inviterer de i de kommende måneder til pilgrimsvandring i området, og pilgrimsvandring er ifølge kirkerne mere end blot en gåtur:

– En pilgrimsvandring er ikke bare en tur ud i det blå, det er en tur med mening og fylde. Pilgrimsvandringen giver plads til ro og refleksion i hverdagens informationsbombardement. Pilgrimsvandringen er en måde at gøre op med hverdagens rutiner og finde nye veje, der kan inspirere til eftertænksomhed og fornyelse.

Fælles projekt

Folkekirken på Vestegnen har således, hedder det i en fælles pressemeddelelse, arrangeret en række pilgrimsvandringer ad smukke ruter i nærområdet, hvor ruter og form varierer fra sogn til sogn. Fælles for vandringerne er oplevelsen af at vandre alene med Gud, og dog i fællesskab mod et mål ved et af områdets nye og gamle helligsteder. Vandringerne starter og slutter med en kort andagt i kirken således, at ordet giver vandringen mål og mening.

Ifølge kirkerne kræver det noget særligt at være med:

– Det kræver ikke særlig fysik at gå pilgrimsvandring, et åbent sind og et par gode sko er nok. Alle kan bevæge sig ud på pilgrimsvandring, for en pilgrim vandrer i livet, gennem livet og frem i livet med erfaringer og med Gud.