Klubmesterskab i Glostrup Triatlon Klub

Søndag den 30. april var der triatlonstævne i Herlev, hvor Glostrup Triatlon Klub (GTK) afgjorde klubmesterskabet for 2017. Dorthe Larsen og Dani Petersen tog sejren over de i alt 14 deltagere fra GTK, der deltog i sprintdistancen på 500 m svømning, 20 km cykling og 5 km løb.

– Der var tæt løb i toppen og triatleterne gav den fuld gas, trods dét vi kun lige er i starten af sæsonen, siger GTKs træner, Peter Sørensen, der følger Dansk Idræt Forbunds diplomtræner-uddannelse.

GTK er en tre år gammel triklub med 33 triatleter, hvor der både er plads til elite- og breddetriatleter.

– Vi bakker op om hinanden og hjælper hinanden til at blive bedre, dér, hvor vi hver især er, siger Peter Sørensen.