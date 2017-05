Kongelig anerkendelse til ejendomsfunktionær

42 år. Så længe var Jørgen Lundin ejendomsfunktionær i Tranemosegårdafdelingen T13/Silergården, inden han ved udgangen af marts gik på pension.

At en medarbejder har arbejdet så længe samme sted er en kæmpe bedrift.

Derfor fik Jørgen Lundin tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje, som blev overrakt i Café 13, hvor Jørgen Lundins kolleger, venner og familie, samt beboere i T13 var til stede, for at fejre manden med Tranemosegårds længste ansættelse.

Det klarer jeg

Fra både administrerende direktør i Bo-Vest, Ulrik Brock Hoffmeyer, og fra formanden for T13s afdelingsbestyrelse Hugo Thuge lød der stor ros til Jørgen Lundins indsats, men også til hans beskedne og hjælpsomme personlighed.

– Typiske svar fra Jørgen Lundin er efter sigende det klarer jeg eller det vil jeg gerne. Negative meldinger har han aldrig givet sig af med, sagde Ulrik Brock Hoffmeyer i talen.

Har været heldig

Jørgen Lundins 42 år lange ansættelse er den længste ansættelse i Bo-Vest og de tre boligorganisationers historie.

Og der hersker bred enighed blandt beboere, medarbejdere og ledelse om, at det er en rekord, der kommer til at stå urørt.

Men hvordan opnår man så at holde fast i det samme job i 42 år? Jørgen Lundin roser nødigt sig selv ved det spørgsmål.

– Jeg har været heldig, at jeg selv har kunnet bestemme, hvornår jeg ville gå, fordi min krop og mit helbred ikke har voldt mig problemer. Det er jeg taknemmelig for, siger Jørgen Lundin, der lidt overvældet, men meget glad, går rundt og taler med de mange gæster, der alle har pæne ting at sige om den afgåede ejendomsfunktionær.

Som for eksempel en af kollegerne i T13 udtrykker det, da han siger farvel efter receptionen:

– Tillykke Jørgen. Jeg er stolt af at kende dig.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan tildeles personer, der har været ansat på samme private arbejdsplads i 50 år eller i mere end 40 år, hvis personen går på pension. Det er altså de privatansattes pendant til Dronningens Fortjenstmedalje, der gives til offentligt ansatte.

• Jørgen Lundin blev ansat i T13 i 1974, da han var 27 år gammel og T13 var to år gammel.

• Har i de 42 år haft seks forskellige chefer.

• Er i dag 70 år gammel.

• Har boet i et af rækkehusene i T13 siden dengang, da der var mulighed for at få en bolig i afdelingen, når man var ansat.