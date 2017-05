Konservative i Vallensbæk klar til regionsrådsvalget

Når der til efteråret er valg til regionsrådet, er en af dem, der går efter en plads i regionsrådet, 28-årige Firat Sari fra Vallensbæk. Han stiller op for De Konservative.

Firat Sari arbejder til dagligt som folkeskolelærer og har været politisk interesseret i syv år. Det er første gang, han stiller op til regionsrådet, og det gør han, fordi han er bekymret over den lægemangel, der er ved at opstå på Vestegnen:

– Jeg kan se, at der begynder at sprede sig en mangel på praktiserende læger på Vestegnen. Det er en udvikling, vi skal have vendt, for den praktiserende læge er for mig fundamentet i vores sundhedsvæsen.

Firat Sari mener, at det ikke er så attraktiv at være læge på Vestegen, som det tidligere har været:

– Vi skal gøre det attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge. I Region Hovedstaden har man gjort det stik modsatte. Blandt andet da man fyrede de praktiserende læger, da man nedlagde lægevagten og erstattede den med 1813, som jo slet ikke fungerer.

Firat Sari nævner ligeledes sammenhængende patientforløb som en mærkesag:

– Når man bliver syg, så er man kunde på hospitalet, og så skal man behandles godt. Et sygdomsforløb skal foregå på patientens præmis, ikke systemets. Det må altid være patienten, der kommer i første række og ikke bliver kastet rundt i systemet.