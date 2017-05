Kvikskranke til hjælpemidler

I træningscentret på Dommervangen 4, hvor kvikskranken er placeret, kan man komme forbi for at afprøve små-hjælpemidler, som man kan have brug for i hverdagen, når for eksempel hænderne driller. En hel almindelig bevægelse som at rede sit hår kan være hårdt for skulderen.

Det kan også være en udfordring at knappe skjorten, når fingrene ikke vil, som man selv vil. Men det er der råd for. For man kan få børster med ekstra langt skaft, og et smart redskab til at hjælpe med at knappe de små knapper. Alt sammen noget, som hjælpemiddelteamet kan fremvise og rådgive borgerne om ved den nye kvikskranke.

Ud over de små hjælpemidler til at gøre hverdagen lettere, kan ergoterapeuterne bevillige større hjælpemidler som rollatorer eller badetaburetter ved direkte henvendelse til kvikskranken. Hvis de vel at mærke vurderer, at det ikke er nødvendigt at aflægge hjemmebesøg først. Bevillingen kræver dog, at borgeren har en varig nedsat funktionsevne.

Derudover står de klar til at vejlede i forhold til sædvanligt indbo og forbrugsgoder, såsom lågåbner eller skohorn og specielle kartoffelskrællere. Det er hjælpemidler, som borgeren selv skal anskaffe, men som de kan få vist frem ved kontakt til kvikskranken, og derefter få hjælp til hvor de skal købe. Borgerne kan også få oplysning om, hvor og hvordan de søger om bevilling til de ønskede hjælpemidler.

Små hjælpemidler

I følge formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V), skal kvikskranken ses som en hjælp til borgerne, så mulighederne for at anskaffe sig små-hjælpemidler bliver lettere og mere overskuelige.

– Kvikskranken er en måde at afbureaukratisere processen omkring visitering af hjælpemidler på. Den skal være med til at vise de mange små-hjælpemidler man kan få til hverdagen, også dem man måske ikke vidste fandtes, og derfor havde brug for, siger Lars Thomsen.

Derfor er der netop lavet et glasmontre til fremvisning af dem, som borgerne er meget velkomne til at komme forbi og kigge på.

Kvikskranken

Kvikskranken åbner første gang 3. maj, og har åbent for personlig henvendelse hver mandag fra kl. 13-15 og hver onsdag fra kl. 10-12. Man kan tage bus 166 med stoppested på Byparkvej eller benytte sig af servicebussen, der er gratis og holder lige ude foran Ældrecenter Dalvangen. Henvendelsen sker på kontoret på 1. sal på Træningscentret, Dommervangen 4.