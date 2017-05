Lokal kandidat til tops til regionsrådsvalget

Københavns Omegns Storkreds dækker knap 550.000 indbyggere i Glostrup, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Taastrup, Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Borgmester i Glostrup, John Engelhardt (V), glæder sig over, at det er lykkedes at få et lokalt navn højt på listen.

– Samarbejde mellem kommunerne og sundhedsvæsenet bliver vigtigere og vigtigere for at få et sammenhængende sundhedsvæsen. Rigshospitalet – Glostrup er kommunens største arbejdsplads og betjener hver dag rigtig mange af områdets borgere. Det er derfor vigtigt, at området også bliver repræsenteret af en dygtig venstremand i det kommende regionsråd, siger han.

Første fra Glostrup

Det er første gang, at det er lykkedes en fra Venstre i Glostrup, ja faktisk fra hele Vestegnen at komme i toppen af stemmesedlen til regionsrådsvalget.

– Med den enorme opbakning, som jeg har modtaget i dag, så lover det godt for, at vi denne gang lykkedes med at få en lokal fra Venstre ind, udtaler Ricki Vejsmose.

– Selvom regionsrådsvalget primært omhandler sygehusvæsenet, så står det nok ofte lidt i skyggen af kommunalvalget. Mange er ofte først i berøring med Region Hovedstaden, når uheldet er ude, enten som patient eller pårørende. Der fremstår systemet måske ikke altid lige logisk eller så velsmurt, som man måske troede, fortsætter Ricki Vejsmose og tilføjer:

– Jeg selv var ikke meget anderledes, men efter jeg for fire år siden fandt min daværende samlever med en blodprop i hjernen, så oplevede jeg hvor vanskelig en udredningsproces kan være, og man nemt som patient og pårørende føler sig kastet rundt i systemet mellem hospitaler og specialiserede afdelinger. Derfor går jeg også til valg på sloganet ’patienter og pårørende før systemet’, for at de, der kæmper kampen for livet, ikke også skal kæmpe med systemet, slutter Ricki Vejsmose.

I Venstre har man valgt et system, hvor hver kommuneforening vælger og opstiller sin egen lokale kandidat til regionsrådsvalget. Hver storkreds i Region Hovedstaden vælger blandt kommuneforeningernes regionsrådskandidater en spidskandidat. Spidskandidater for storkredsene indplaceres som nr. 2-5 på opstillingslisten til regionsrådsvalget. Øverst på Venstres liste står Martin Geertsen.