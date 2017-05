Lokale virksomheder giver hinanden baghjul på cyklen

Medarbejdere fra de fire virksomheder i Glostrup dyster mod hinanden i den årlige ’Vi cykler til arbejde’-kampagne, som er arrangeret af Cyklistforbundet. Virksomhederne er en del af erhvervs- og mobilitetsnetværket Smart Mobility in LOOP CITY, som har taget initiativ til, at flere virksomheder langs Ring 3 dyster mod hinanden i en indbyrdes cykelbattle, hvor der kan vindes ekstra præmier. I netværket sætter mere end 40 virksomheder i kommunerne langs Ring 3 fokus på grøn transport og fremkommelighed under og efter byggeriet af den nye letbane.

Til kamp mod trængslen

– Den tværgående cykelbattle er både for alvor og for sjov. Det er altid sjovt at konkurrere, hvad enten det er mod kollegaer eller andre virksomheder og kommuner. Men der er også en mere alvorlig side. Sagen er nemlig, at mange medarbejdere årligt tilbringer millioner af timer i kø i morgen- og eftermiddagstrafikken og situationen bliver kun værre, når vi forventelig starter anlægget af Letbanen til næste år, fortæller Ghita Lentz fra Glostrup Kommune, der koordinerer cykelkampagnen i Glostrup.

26 virksomheder i netværket har netop gennemført en undersøgelse af medarbejdernes transportvaner. Den viser, at 48 % af undersøgelsens 26.000 adspurgte kører i bil til arbejde, selv om de har under 10 kilometer. Der er derfor et stort potentiale for at flytte en del af bilisterne væk fra myldretiden og over på eksempelvis cyklen. Det gælder også i Glostrup, hvor de ansatte i højere grad end i de øvrige virksomheder omkring Ring 3 vælger bilen som den foretrukne transportform.

Ét af mange initiativer

Den tværgående cykelbattle er det første fælles initiativ i netværket.

– Men vi arbejder med flere tiltag, som skal gøre det nemmere for medarbejdere at finde alternativer til bilen. Bl.a. planlægger vi at indføre pendlercykler på Glostrup Station, som skal gøre det nemmere for de ansatte at komme fra stationen og ud i vores industriområder i Glostrup. Herudover er vi med i et it-innovationsprojekt med IBM, hvor vi udvikler en app der skal gøre hverdagen lettere for buspendlerne langs Ring 3, når anlægget af Letbanen begynder, slutter Ghita Lentz.