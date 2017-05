Lokalt erhvervsliv holdt stævnemøde

– Jeg vidste det først, da jeg blev kaldt op af borgmesteren. Min kollega havde sagt, at hun havde et kundebesøg, og at jeg var nødt til at tage med.

Peter Kjerkegaard, direktør for Scandic Hotel, er en glad og overrasket mand.

Han har netop modtaget årets erhvervspris af Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund, og det kom helt bag på ham.

Det var Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S), der overrakte prisen, og han begrundede blandt andet prisen med, at hotellet, der ligger på grænsen mellem Brøndby og Glostrup, tager et stort socialt ansvar i forhold til mennesker, der ellers har svært ved at finde indpas på arbejdsmarkedet.

En pris og et skudsmål Peter Kjerkegaard er glad for.

– Det er en dejlig pris, og jeg er pavestolt over, at vi igennem vores arbejde kan være med til at gøre en forskel for mennesker, der ellers kan have det svært.

På et hotel som Scandic er der mange forskellige arbejdsopgaver, og det kan være en fordel, mener Peter Kjerkegaard:

– Der er mange forskellige opgaver, der skal løses, og vi har derfor mulighed for at finde noget, der passer den enkelte. Vi har således netop fastansat en kvinde i køkkenet, som startede i en støtte stilling, men som nu er blevet ansat på almindelige vilkår.

Ungdom hædret

Under torsdagens generalforsamling var det ikke kun Peter Kjerkegaard, der tog en pris med hjem. Det samme gjorde Benjamin Marco Nielsen fra Glostrupfirmaet First Lease. Han blev nemlig hædret med ungdomsprisen.

I begrundelsen for, at det var netop Benjamin Marco Nielsen, der skulle have prisen hed det blandt andet, at han tager et særlig stort ansvar, og at han ofte er første mand, der møder, og sidste mand, der går hjem. Benjamin Marco Nielsen blev således fremhævet som en god ambassadør for firmaet. Udover prisuddelingen var der også formelle emner, som budget og årsberetning på programmet, ligesom Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik holdt foredrag om amerikansk politik.

Erhvervssammenslutningen er et forretningsnetværk for virksomheder i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund.