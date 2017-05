Lokalt samarbejde reddede ridestævne

Egentlig var det Frederiksværk Rideklub, som skulle afholde landsstævne i dressur i weekenden 5.-7. maj. Men på grund af sygdom måtte klubben aflyse stævnet. Derfor tog Per Springborg, leder af Vallensbæk Ridecenter, kontakt til Frederiksværk Rideklub for at høre om Vallensbæk skulle overtage det.

-Det er første udendørs stævne i år, og jeg ved, hvor meget det betyder for rytterne at komme i gang med den udendørs sæson forud for alle de kommende mesterskaber, fortæller Per Springborg.

Et tæt samarbejde mellem Sportsrideklubben og Ridecenteret med at organisere hjælpere, sponsorer og dommere resulterede i at knap 200 starter så alligevel kunne deltage ved stævnet, som forløb over tre dage.

-Det har været en forrygende weekend med glade ryttere, som har rost vores arrangement helt op i skyerne, fortæller Charlotte Gajhede, nyvalgt formand for rideklubben og fortsætter:

-Det har været en meget positiv oplevelse at arbejde så tæt sammen med Ridecenteret og få arrangementet til at køre. At byrådsmedlem Morten Schou Jørgensen så tog sig tid til at komme forbi alle dage og overrække præmier til de placerede ryttere, sætter bare prikken over i’et.

Alle bidrog

Også Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kultur var tilfreds med stævnet:

– Arrangementet forløb helt fantastisk. Det var utroligt at se den energi og kræfter, alle de frivillige lagde i for at gøre arrangementet til en succes. Det gælder lige fra dem, der stod i køkkenet og sørgede for mad og drikke, til speakerne og til dem som sørgede, for at banerne var klar til at blive indtaget af hestene og deres ryttere. Alle havde en vigtig og uundværlig rolle i at arrangementet blev en succes.

– Og der var, fortæller Morten Schou Jørgensen lokal stolthed over at afholde stævnet:

– Der var mange der i løbet af weekenden henvendte sig til mig med et ønske om, at Vallensbæk Ridecenter fremover vil stå for flere af de store mesterskaber. Vi fik mange roser for vores nye spring- og dressurbane, der er en af landets største og mest moderne, og de roste arrangementet til skyerne.

De mange roser tager Morten Schou Jørgensen med videre:

– Vi har en helt unik perle i form af vores Ridecenter, der har nogle fantastiske omgivelser og som logistisk set er nemt at komme til og fra. Jeg blev helt overvældet af de mange roser – dem tager jeg med tilbage til brugerbestyrelsen og så må vi se om vi ikke fremover kan få flere store stævner til Vallensbæk. Det ville være helt fantastisk – vi har jo haft det før, så mon ikke det kommer til at ske igen, jeg vil i hvert fald gøre mit til at Vallensbæk igen kommer på landkortet når det drejer sig om hestesporten.

Det er gået stærkt med at arrangere stævnet, men på en måde overrasker det ikke Morten Schou Jørgensen, at de lokale kræfter magtede denne opgave:

– Det er utrolig flot, at Rideklubben springer til og overtager dette arrangement med så kort tid til afvikling. Det siger noget om en kæmpe vilje, engagement og kærlighed til ridesporten. Her i Vallensbæk bryster vi os af at være ildsjælenes paradis, og at kunne løfte denne opgave og afvikle et så flot arrangement, viser netop at Rideklubben har ildsjæle og et stor netværk af frivillige, der ønsker at gøre en forskel og være med til at sætte Vallensbæk Ridecenter på landkortet.

Og så er samarbejdet godt, mener Morten Schou Jørgensen:

– Det havde selvfølgelig heller ikke kunne lade sig gøre uden et godt samarbejde med netop Ridecenteret og Vallensbæk Kommune, og jeg har fornemmelsen af at samarbejdet mellem den nye formand for Rideklubben og lederen af Ridecenteret er rigtig godt, hvilket ikke er helt uvæsentligt hvis man skal afvikle store stævner.

Glad OL-deltager

Blandt rytterne var OL-deltager Cathrine Dufour, og hun var glad for weekenden i Vallensbæk:

– Forholdene på Sportrideklubben i Vallensbæk er virkelig gode. Hamrende gode baner, lækre omgivelser og top fin stemning. Jeg håber meget, at vi i fremtiden får lov til at komme til endnu flere og større stævner på det lækre anlæg, som klart har internationalt format, fortalte Cathrine.