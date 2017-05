Mænd er glade for deres nye mødested

Solen skinnede og flaget var hejst for at byde gæsterne velkommen til Åbent hus arrangementet i Mænds Mødested tirsdag den 2. maj på adressen Skolevang 1 i Brøndby Strand.

Cirka 20 mænd fra alle kanter af Brøndby havde taget imod invitationen om at se nærmere på Mænds Mødesteders nye hus i Brøndby, der ligger ved den tidligere Brøndby Strand Skolen, tæt på skov og strand.

Mændene fik en gennemgang af huset og blev præsenteret for allerede igangværende aktiviteter, som blandt andet madlavning på den gamle Nørregårdsskole og boldspil i drengenes gymnastiksal på Brøndby Strand Skolen, som kun ligger et stenkast fra mødestedet. Der blev ligeledes åbnet op for andre muligheder, som ellers kun har været skolefritidsordningen forundt, blandt andet friluftsaktiviteter som i dette tilfælde hovedsagelig er placeret ved Brøndby Strandpark, Brøndby Skoven mv.

– Alle fremmødte mænd var interesseret i at blive en del af Mænds Mødested. På trods af at Åbent hus-arrangement var tiltænkt som en fremvisning af de nye lokaler og en introduktion til Mænds Mødested, kom der allerede et væld af gode forslag og snakken gik livligt om bordet. En havde tilfældigvis en god grill derhjemme, som han ønskede at donere til Mænds Mødested, en anden et tv, og en tredje havde sørget for særdeles brugbare møbler. Det tyder godt for, at det nye hus kommer til at danne rammen for spændende fremtidige aktiviteter, hyggeligt samvær og en røverhistorie i ny og næ. Huset er fint og reelt, men kunne godt trænge til lidt opfriskning, det kan også indgå som noget af det, vi mødes om. Og så er haven perfekt til udendørsaktiviteter og en omgang petanque – eller bare til at nyde en kop kaffe i, fortæller Ulrik Sandberg, en af tovholderne i Mænds Mødested i Brøndby.

Der er hele tiden plads til, at nye mænd kommer og er en del af Mænds Mødested. Interesserede kan kontakte Ulrik Sandberg eller Gitte Laustrup i Træningscenter Brøndby på tlf. 43 28 21 73. Man kan også finde foreningen på Facebook under Mænds Mødested Brøndby.