Masser af musik i Glostrup Kulturhus

Lasse og Mathilde har arbejdet sammen i over 40 år, og har dannet par privat i de fleste. De er forsat suveræne musikere og sangere, og de forstår at skabe en speciel lun stemning omkring sig. Der var sange der mindedes afdøde som Jan Toftlund, Tove Ditlevsen og Piet Hein og andre, men tonen var gennemgående lys og optimistisk. Der blev fortalt lune historier mellem numrene, og vi var i det hele taget i godt selskab. I et par af numrene optrådte en gæst, Iben Kellermann. Hun er datter af Lone Kellermann, og er en alsidig sanger og meget andet.

Masser af messing

Der var 140 mennesker i salen og 32 uniformerede musikere på scenen til denne flotte forårskoncert. Orkestret var Sjællands Politiorkester dirigeret af Leon Sàmalsson, og solisten var ingen ringere end Annette Heick. Musikken spændte fra John Williams til Mick Jagger. En af de dygtige solister spillede på Euphonium. Annette Heick sang både stilfærdige ballader og glad musical. Der var vist ikke et øje tørt, da vi fik hendes fars og Tommy Seebachs sang, Under Stjernerne på Himlen.