Mast sat op

Som Folkebladet kunne berette i slutningen af 2016, manglede der, efter den gamle var taget ned, en mobilmast i Brøndby Strand, der kan sikre beboerne i området god telefon- og netforbindelse.

Dengang førte sagen, både blandt beboere og politikere, til debat om, hvor det ville være bedst at placere en ny mast.

Det endte dog med, at det blev besluttet, at en 24 meter høj mast på adressen Strandesplanaden 85 ville være den bedste erstatning.

Den mast blev sat op 3. maj og er altså nu i brug.