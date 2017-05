Ministre har set på overfald af Vallensbækelever

For et par uger siden, kunne Folkebladet fortælle, hvordan flere elever fra Pilehaveskolen blev overfaldet i S-toget, da de var på vej hjem fra København efter en fælles klassetur ind til Tivoli.

Folkebladet kunne også fortælle, at Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk samt Folketinget, på baggrund af episoden ville bede såvel justitsministeren som transportministeren forholde sig til sagen:

– Hvad agter ministeren at gøre for at styrke sikker-heden for passagererne i S-togene i hovedstadsområdet og på udsatte perroner i området set i lyset af, at en hel skoleklasse inklusive tre lærere fra Vallensbæk blev overfaldet af en større gruppe indvandrere i S-toget mellem København og Høje-Taastrup Station den 5. april 2017.

Skal tages alvorligt

Nu har Kenneth Kristensen Berth fået svar fra de to ministre, og i svaret fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) hedder det blandt andet:

– Jeg mener, at DSB har et ansvar for at sikre, at passagerer kan føle sig trygge på stationer og i tog. I den forbindelse er jeg bekendt med, at DSB i dag har videoovervågning i tog og på udvalgte steder på stationer. Da det efter min mening er væsentligt vedvarende at have fokus på sikkerheden på stationer og i tog, har mit ministerium bedt DSB redegøre for, hvad DSB gør på området. Jeg agter desuden at drøfte dette emne med DSB på næstkom-mende kvartalsmøde.

Justitsminister Søren Pape Poulsen følger i sit svar til Kenneth Kristensen op med følgende ord:

– Det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis skoleelever på ekskursion oplever at blive overfaldet eller truet med kniv. Jeg kender ikke nærmere til den konkrete sag, men det er min klare holdning, at unge, utilpassede kriminelle ikke skal true trygheden i samfundet, og at den slags forhold skal anmeldes til politiet. Det er også min opfattelse, at det skal have konsekvenser, hvis unge mennesker begår kriminalitet.

Herefter henviser justitsministeren til regeringsgrundlaget, hvori det fremhæves, at der skal være en mærkbar reaktion, når unge begår kriminalitet.

Kan ikke være rigtigt

Om de to ministres svar siger Kenneth Kristensen Berth:

– Jeg hører igen og igen, at folk er utrygge ved at tage offentlig transport om natten, og jeg mener sådan set, at man bør indsætte patruljerende vagter i de mest udsatte linjer, altså A og E. I hvert fald i aften- og nattetimerne. Vi kan simpelthen ikke have, at folk ikke tør bruge den offentlige transport.

Desuden mener Kenneth Kristensen Berth, at der bør ske en lov stramning:

– Jeg er drønærgerlig over og stærkt utilfreds med, at regeringen i marts besluttede, at det de fire ikke-socialistiske partier gik til valg på, nemlig at vi stod sammen om at nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år og indføre en ungdomsdomstol efter tysk forbillede, ikke bliver til noget.

Sagen undersøges af Københavns Politi. Folkebladet arbejder på at finde ud af, hvordan det går med sagen.