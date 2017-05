Møde for butikkerne

Mens kommunen har mulighed for at give tilladelse til at bygge, og til en vis grænse også mulighed for selv at bygge, så skal der private investorer til det meste byggeri og der skal private virksomheder til at leje sig ind i lokalerne og lave en byudvikling. Netop de lokale udlejere og lejere i erhvervsbyggeri var der møde for torsdag.

– Mødet havde to agendaer, en præsentation af projekt Upgrade Store, som hander om at gøre de enkelte butikker bedre. Den anden del handler om at skabe et forum, hvor lejere, udlejere og politikkere kan samles. Der var en lyst til at indgå i sådan et samarbejde, siger Piet Papageorge (V), der er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Det var ham, der havde inviteret til mødet, hvor der var omkring 20 deltagere plus embedsmænd og politikkere.

Den første del af programmet var med Reteam Group, der vil lave et projekt for butikker i Glostrup, der kan få hjælp til at opgradere det fysiske udtryk. Kommunen betaler en del af udgiften, mens butiksejerne skal betale resten selv. Derfor kræver det, at mindst 20 butikker tilmelder sig.

– Jeg er rimelig positiv. Der var ikke 20 virksomheder tilstede, men der var god stemning. Dem, der var til stede, var positive og de vil prikke naboer på skulderen. Vores erhvervschef vil også rundt og stemme dørklokker, siger Piet Papageorge.

Derudover handlede mødet om at skabe et netværk, der kan vurdere kommunens planer.

– Borgerne siger, de gerne vil have stærkere detailliv, der er det meget fint at have et råd med eksperter, både udlejere og lejere, der kan forklare, hvad der er vigtigt for dem. Hvis vi gerne vil have flere butikker, så skal vi også gøre det butikkerne har brug for, siger Piet Papageorge.