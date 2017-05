Musikskolen spiller Tom Waits

Glostrup Musikskole fortolker den internationalt berømte amerikanske sangskriver, musiker, poet og teatermand Tom Waits i stort fælles elevprojekt.

– Han siger umiddelbart ikke nutidens unge noget, og mange ved slet ikke, hvem manden bag klaveret er. Han synger for det meste som et rustent søm og hans sange er ofte grimt og larmende udført. Tanken var at lade eleverne stifte bekendtskab med et musikalsk udtryk, der ligger rigtig langt fra det, de normalt beskæftiger sig med. Og så se, hvor det ville bringe dem hen, udtaler sanglærer Christine Skou begejstret.

Elever og lærere har siden februar arbejdet sammen om projektet og det har bestemt ikke været lige nemt for alle.

– Jeg kan faktisk slet ikke holde ud at høre på ham, griner violinlærer Kristine Barfod Roos.

Hun har arrangeret et af numrene for violiner og kor. Men der er dog enighed på lærerværelset om, at Hr. Waits vinder ved nærmere bekendtskab. Hans sange og ikke mindst hans tekster er af høj kvalitet og rummer store dybder. Som en moderne discipel for næstekærligheden, synger han om luderne, lommetyvene, de fattige, de tossede og de udstødte i et kærligt og ikke-fordømmende tonesprog. Og musikken rummer både grimhed og stor skønhed.

I ’Tom Waits 4 U’ har Glostrup Musikskoles lærere stået for at arrangere musikken til eleverne og flere af numrene er oversat til dansk af hensyn til de mindste sangere.

Den gratis koncert på fredag er en light-udgave, hvor musikken bliver præsenteret i nye, flotte fortolkninger. Efter sommerferien arbejdes der videre med projektet, som vil munde ud i en stor Tom Waits-teaterkoncert til kulturnatten i Glostrup.