Naturen giver mening

Hvis man står ved indgangen til Brøndbyskoven på Park Allé og begynder at gå, vil man på et tidspunkt nå til en lille del af skoven, hvor træerne står mere slanke, mere lige, mere som fastspændte søjler end andre steder i skoven.

Måske er det kun det trænede øje, der kan se, at dette lille hjørne af skoven er noget særligt.

Midt blandt disse særlige træer, cirka 30 meter fra stien, står en ung, slank kvinde med langt lyst hår. Hun har en stor, mørk kjole på og vender ryggen til.

Det er morgen og tågen er ved at lette omkring hende. Man ikke se hendes ansigt og derfor heller ikke fornemme hendes sindsstemning.

Men ord som ensomhed og sårbarhed melder sig hurtigt. Kvinden på billedet er Anna Isabella Christensen. Det er også hende, der har taget det.

Giver ro

– Jeg er glad for at bo tæt på Brøndbyskoven. Det her sted er æstetisk flot på grund af de gentagende lige linjer, som gør, at det passer rigtig fint til billeder. Jeg prøvede at skabe en mystisk stemning på mit billede og vise, hvordan et menneske kan passe ind og være en del af skoven på en harmonisk måde.

Anna Isabella Christensen står og kigger ind mellem træerne. Det er en anden dag, en dag udenfor fotografiet, og Folkebladet er gået en tur i skoven sammen med Anna Isabella Christensen for at få hende til at forklare, hvad det er skoven, men også naturen i helhed, kan.

– Når jeg er ude i naturen, så føler jeg en dyb forbindelse til den, og det føles meningsfuldt. Det giver mig ro, og jeg kan være i øjeblikket i stedet for at tænke på fremtiden eller fortiden hele tiden. Livet foregår jo i nuet, og det bliver jeg mindet om hver gang.

Det har dog ikke altid været sådan for Anna Isabella Christensen:

– For nogle år siden havde jeg ikke rigtig noget forhold til naturen. Jeg var egentlig kun glad for varme sommerdage. Nu jeg er blevet glad for alle årstiderne og føler mig utrolig priviligeret, fordi jeg bor et sted med skiftende årstider, som alle er så forskellige. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan naturen konstant forandrer sig uden at stresse eller skynde sig.

Anna Isabella Christensen griner forsigtigt. Det er som om, hun for første gang lytter til sine egne ord og tænker, om det virkelig kan være så enkelt.

Havde ikke styr på det

At Anna Isabella Christensen er nået til denne erkendelse, har ikke været let.

Det hele begyndte med, at hun blev færdig med sine studier på Copenhagen Business School (CBS) og følte sig stresset.

Derfor tog hun, som en pludselig indskydelse, til Madeira i Portugal:

– Jeg havde hørt mange gode ting om øen og havde set nogle flotte billeder derfra. Mens jeg var dernede, var jeg ude at vandre i bjergene, igennem uberørt natur med utrolig flotte udsigter. Jeg kunne mærke, at jeg automatisk fik det meget bedre bare ved at være ude i naturen og beundre den. Der var ikke andet, jeg skulle gøre. Naturen kræver ikke noget af os, den har ikke nogle forventninger til os. Tværtimod, jeg føler støtte og får så meget energi og inspiration efter mine ture. Det handler bare om at se skønheden omkring mig og åbne mig op for den.

Anna Isabella Christensen går videre ad stien, men stopper pludselig. En fugl har fanget hendes opmærksomhed. Det er ikke til at se, hvor den sidder.

Ikke synet men følelsen

– Hvad jeg ser?

Anna Isabella Christensen kigger op. I baggrunden kan man høre motorvejen, og Brøndbyskoven er, i al respekt, næppe stor nok til, at man virkelig kan fare vild. Det er med andre ord natur på tilpassede betingelser.

– Det handler både om, hvad jeg ser, og hvad jeg mærker. Jeg ser flot natur omkring mig, og jeg lægger mærke til detaljerne, for eksempel geometrien i et blad, en blomst, en grankogle. Hvordan bladene og græsset bevæger sig, når det blæser. Hvordan alting bliver belyst af solen på forskellige tidspunkter af dagen. Jeg lytter til naturlydene. Alt det her gør, at jeg er i nuet, og alting føles meget let og virkeligt.

Skifter året igennem

Efter turen til Portugal tog Anna Isabella Christensen hjem igen, med en ny forståelse af tilværelsen. Men også med et ønske om, at det skulle kunne omsættes i en hverdag herhjemme:

– Jeg er stort set ude i naturen hver dag. Jeg bor ikke så langt her fra skoven, så her kommer jeg ofte. Men det kan også være ved vandet, for eksempel Brøndby Strand. Havet, ligesom skoven, giver mig virkelig meget. Det er så skønt bare at kigge ud i horisonten, lytte til bølgerne og se, hvordan vandet bevæger sig. Det giver mig meget klarhed.

Hver dag er hver dag, året rundt:

– En af de ting, jeg har lært, er at tage noget ordentligt tøj på. Men ja, jeg er ude hver dag, for det giver ro, og så ændrer naturen sig jo året igennem.

Alle kan være med

Hjemme igen gjorde Anna Isabella Christensen en anden ting. Hun købte også et professionelt kamera og begyndte at tage billeder af den natur, hun bevæger sig rundt i:

– Jeg vil gerne vise andre, den harmoni, der kan være mellem mennesket og naturen. Jeg vil gerne inspirere andre til at mærke det samme.

Et ønske, der vinder genklang, når Anna Isabella Christensen taler med andre:

-Folk er nysgerrige og vil gerne høre mere. Jeg lægger mine billeder på Instagram, og jeg har også et galleri på nettet. Der er flere, der har sagt til mig, at mit budskab har hjulpet dem, og at de er begyndt at tilbringe mere tid ude i naturen og se den på en ny måde. Jeg har også fået god feedback på mine billeder, hvor jeg prøver at vise et menneske, som er et med naturen. Derfor håber jeg, at budskabet kan inspirere endnu flere.

Og ligesom Anna Isabella Christensen ikke er, eller i hvert fald ikke var, den store kender af dyre- og plantearter, behøver andre heller ikke at være det, for at få noget ud af naturen:

– Det er helende for os alle at være ude i naturen. Storbyer er jo et forholdsvis nyt fænomen, så at komme ud i naturen kan føles som at komme hjem. Vi kan være os selv, lytte til vores intuition og holde en pause fra alle de ting, vi skal samt den uendelige informationsstrøm.

En følelse det gælder om at nyde i nuet. Men også at tage med videre:

– Jeg kan mærke det, også når jeg kommer hjem. Det skaber ro i hverdagen, også uden for naturen.

Hjælper på sundhed

Naturen fylder meget for Anna Isabella Christensen. Fordi den giver mening i hendes liv, og fordi hun håber, andre kan genkende det samme:

– Naturterapi er begyndt at blive mere og mere populært. Forskning viser, at det er godt for både vores fysiske og mentale helbred at være ude i naturen. Mennesker, som lider af stress, angst og depression får det bedre, og selv det at kigge på flotte naturbilleder gør, at niveauet af stresshormoner i kroppen går ned. Det er også godt for immunforsvaret, nervesystemet, humøret, koncentrationen, kreativiteten etc. Så der er virkelige mange fordele.

Dermed, mener Anna Isabella Christensen, kan naturen også bruges i kampen mod en af tidens store udfordringer:

– Vi lever i en tid, hvor travlhed bliver glorificeret, og flere og flere mennesker føler sig derfor stresset. Jeg har læst, at 12 procent af den danske befolkning lider af alvorlig stress, og det koster os 14 milliarder om året. Jeg har også hørt, at flere mennesker dør af stress end i trafikulykker. Så det her budskab er helt sikkert relevant.

I overensstemmelse

Et andet foto.

Brøndby Strand. Solen er ved at gå ned, og en fugleflok flyver hen over horisonten. Vandet er roligt.

En slank, lyshåret kvinde står med letspredte arme og kigger ud over vandet. Hendes mørke kjolen rammer sandet.Kvinden står med ryggen til. Man kan ikke fornemme hendes sindsstemning.

Ord som ensomhed og sårbarhed melder sig hurtigt.

Men også ord som og harmoni. Med naturen. Med sig selv.

Man kan se Anna Isabella Christensens fotos på annaisabellaphotography.com

Her kan man også læse nogle af de digte, Anna Isabella Christensen skriver på Instagram og Facebook under navnet @byannaisabella

Flere fotos af Anna Isabella Christensen