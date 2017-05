Ny frisør i Hvissinge

I et hjørne af Ældrecenter Hvissinge er Signe Kirik travlt optaget. Hun er lige blevet færdig med en kunde fra ældrecenteret, som hun i rullestolen hjælper tilbage til afdelingen, og hun har kontakt til pårørende til ældre, der har brug for hjælp med at booke og betale klipninger.

Det kræver en smule ekstra, at arbejde på et ældrecenter, men Signe Kirik er glad for det.

– Jeg overtog forretningen i december sidste år. I den tidligere forretning, jeg havde i Charlottenlund, startede jeg med at have mange unge, men så kom deres forældre og til sidst også deres bedsteforældre, så jeg havde tre generationer i min salon, det var rigtig hyggeligt. Jeg synes, det var sjovt at arbejde med ældre, siger hun.

Den anden vej

Nu har hun fået en frisørsalon, hvor det i første omgang er de ældre der kommer, så nu håber hun, at det går den anden vej.

– Denne gang vil jeg prøve med bedsteforældrene og så få dem til at få deres børn og børnebørn til at komme her. Jeg er jo den eneste frisør i Hvissinge, siger hun.

Den strategi er allerede begyndt at virke.

– Jeg har rigtig mange kunder udefra. Efter jeg er kommet ind her, er der også begyndt at komme unge mennesker og børn. Jeg vil gerne ud af den der fordom om, at en frisør på et ældrecenter kun laver vandondulationer, siger hun.

Hun mener også, at det at få flere kunder udefra er med til at hjælpe ældrecenteret.

– Det skaber liv, når der kommer unge mennesker og børn gående for at komme ind til mig, siger hun.

Samtidig får dem, der besøger hende, også en lidt anden oplevelse end ved en typisk frisør.

– Her får man lidt mere fred og ro. Man kan lukke døren og trække gardinerne for, hvis man gerne vil være helt i fred. Andre steder sidder man ud til en hovedgade med masser af folk, der kigger gennem vinduet, siger hun.