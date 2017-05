Glostrup Svømmeklub (GSK) og Svømmeklubben VEST Brøndby har indgået aftale om et sportsligt fællesskab fra og med starten på den nye sæson den 1. august 2017, hvor klubberne i første omgang etablerer et træningsfællesskab og fælles konkurrencesvømning for senior- og juniorsvømmere samt årgangssvømmere på ældste og mellemste trin.

Næste skridt er også, at etablere et startfællesskab i henhold til Dansk Svømmeunions regler, således at man fremadrettet kan stille op sammen med fælles hold og svømmere til danske mesterskaber og andre mesterskaber og stævner. Samarbejdet bærer foreløbigt navnet VEST GSK.

– Samarbejdet er kommet i stand efter frugtbare møder mellem vores to klubber. Vi er glade for, at GSK tog initiativ til en snak om fælles muligheder. En snak, der kom på det rigtige tidspunkt, hvor vi i VEST overvejede et trænings- og startfællesskab som næste skridt i vores sportslige udvikling, siger Fritz Ganzhorn, formand i VEST Brøndby.

– I Glostrup valgte vi med udgangen af 2016 at forlade startfællesskabet VAT Copenhagen efter mange år, men det var naturligt for os at fortsætte i et nyt fællesskab, da der er mange gode grunde hertil – både sportsligt og økonomisk. Vi har igennem flere år fulgt VEST Brøndby og set, at de har gjort det godt som selvstændig klub. Frem for alt føler vi, at vore to klubber har de samme grundlæggende fælles værdier, forklarer Stefan Neubauer Andersen, formand i Glostrup Svømmeklub.

Det overordnede formål i samarbejdet mellem VEST og GSK er at bevæge sig op i toppen af dansk svømning og blive et sportsligt fyrtårn i lokalområdet for de to kommuner – Brøndby og Glostrup.

Til en start vil kapaciteten i trænings- og startfællesskabet være en fælles enhed på op til 50 konkurrencesvømmere. Udover det vil begge klubber bevare og udvikle deres hold for de yngste konkurrencesvømmere i alderen 7-12 år med et volumen på 60-75 svømmere i hver klub, ligesom begge klubber uændret vil drive svømmeundervisning, motionssvømning mv. VEST og GSK er også i samlet medlemsstørrelse meget ens, hver med omkring 850 medlemmer.

– Nu glæder vi os bare til at komme i gang med alt det praktiske med trænere, træningstider, træningslejre osv. Heldigvis er vi allerede nået langt, og vi føler, at alle svømmere, trænere og frivillige er både spændte på og sultne efter at komme i gang. Vi glæder os til sammen at se svømmerne give den gas i svømmebassinet, slutter Stefan og Fritz.