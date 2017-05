Oprykning sikret i sidste kamp

IF32 Bowling herrehold i 3. division skulle i den sidste kamp på hjemmebanen i Glostrup Bowling Center spille mod HBK.

Rækkens øvrige resultater har gjort at holdet på forhånd kunne nøjes med 3 points for at sikre sig 1. pladsen og dermed oprykningen til 2. division.

Modstanderen ville dog lege med og det blev en god, spændende og ikke mindst meget lige bowlingkamp som endte med en point deling – 12 points til hver og et samlet keglefald på 4.759 til IF32 mens HBK lavede 4.795 kegler. Med de 12 point fik holdet i alt samlet 226 points og dermed var 1. pladsen og guldmedaljerne hjemme.

Topscorer for holdet blev endnu engang Casper Lyngsaa med en serie på 257 kegler og samlet 915 på de 4 serier. Klubbens damehold i 2. division sikrede sig ved samme lejlighed sølv via en sikker sejr på 20 – 4 over modstanderne fra BK Keglerne.