Plantede eg for jubilæum

Lions Club Glostrup har ønsket at markere 100 året samtidig med at sæsonens loppemarked åbner. Fakkelen, som vandrer Danmark rundt i år for at markere 100-året, blev modtaget, samt der blev plantet et egetræ – Rådhusegen – ved Glostrup Rådhus.

– Vort håb er med denne Rådhus Eg at markere vort tilhørsforhold til Glostrup Kommune, samt markere det gode samarbejde, vi oplever. Vi håber, at Rådhusegen med tiden kan blive mødestedet for byens borgere. Stedet hvor unge og ældre aftaler at mødes når et godt fællesskab skal plejes, siger præsident for Lions Glostrup, Ludvig Blomberg.

Lions Club International er i dag en global organisation med mere end 1,4 millioner medlemmer og aktiviteter i 210 lande og geografiske områder.

– Vort mål i Lions er at hjælpe og støtte, hvor andre ikke går ind. Derfor samler vi midler ind ved mange forskellige aktiviteter – blandt andet som her på Glostrup Torv, at spare de midler op til velgørende formål, som Lions Glostrup får for at stå for udlejningen af stande på Glostrup Torv, siger Ludvig Blomberg.