Politikerne går live

Det er et fælles ønske fra samtlige partier, der nu går i opfyldelse, når der fra i morgen bliver sendt live fra kommunalbestyrelsesmøderne i Brøndby.

Ønsket er, at de direkte transmissioner giver borgerne mulighed for i større grad at følge med i det politiske arbejde, mens det sker.

Derfor blev der i budgettet for 2017 afsat midler til at sende live fra de månedlige kommunalbestyrelsesmøder. Kommunalbestyrelsessalen på Brøndby Rådhus er derfor blevet udstyret med tre små diskrete kameraer koblet til lydanlægget, der sørger for, at alt bliver optaget og sendt live på kommunens web tv.

Live eller senere

Alle interesserede borgere kan således fremover følge med i kommunalbestyrelsesmøderne live via en computer, tablet eller mobiltelefon. Når mødet er slut, arkiveres optagelsen, så det også er muligt at gense hele mødet eller enkelte punkter på dagsordenen. Hver udsendelse vil være tilgængelig på Brøndby Web TV i seks måneder.

Man kan se det første møde liv onsdag den 17. maj kl. 17.

Det foregår på www.brondby.dk/webtv.