Produktionshøjskolen fylder 20

På grænsen mellem Glostrup og Albertslund, midt i industrikvarteret på Sydvestvej, ligger Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, til daglig kaldet GAP.

Skolen tilbyder praktisk baseret undervisning på en række små værksteder med produktioner der spænder lige fra traditionelt træ- eller smedearbejde, til mad, design, medieproduktioner og computerspil.

Huset rummer i alt 12 forskellige værkstedslinjer, der leverer service, aktiviteter, undervisning og fysiske produkter, samtidig med at eleverne dygtiggør sig indenfor det fag, de har valgt.

– Det er en skole med plads og rum til alle. Her bliver man ikke målt på om man har opnået høje karakterer i folkeskolen, eller om man har svært ved at læse på grund af ordblindhed. Vil man gerne lære noget og være en del af fællesskabet, så kommer man hurtigt indenfor. Elever med erfaring hjælper de nye i gang, det styrker selvværdet at kunne give sine færdigheder videre, og det er godt for kammeratskabet, siger Torben Graff, der er forstander på skolen.

Nyt forløb

De seneste år er de traditionelle håndværksfag blevet suppleret af en voksende it-baseret afdeling, hvor både grafisk design, billeder og film, it-support og spiludvikling tiltrækker et stigende antal unge der vil afprøve deres evner indenfor de digitale medier.

Nyeste tiltag på skolen er et 2-årigt uddannelsesforløb indenfor Kommunikation, Service og Medier, som starter til august. Det er, ligesom produktionsskolelinjerne, rettet mod unge der endnu ikke er klar til en ordinær ungdomsuddannelse, og vil veksle mellem undervisning i digitale medier og praktik i lokale virksomheder. Uddannelsen er under lov om Kombineret Ungdomsuddannelse og optagelse foregår gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning.

20 års historie

Skolen startede i 1997 med 40 elever. Dengang brugte de fleste værkstedsundervisningen som afsæt for et ufaglært job eller en mesterlæreplads. I dag er der 130 i stort set de samme lokaler, og kravene til uddannelse er øget. Derfor vælger mange at supplere værkstedsundervisningen med timer i dansk og matematik, så de kan opfylde kravene til at komme ind på drømmeuddannelsen.

– Der har været skiftende lovgivning undervejs, der forsøgte at bremse op for antallet af unge på produktionsskolerne, fordi man politisk syntes, det var lidt spild af tid. Oprindeligt var det to år, der var grænsen, så satte man det ned til et år. Oprindeligt var det for elever op til 30 år, nu er det op til 25. Alligevel er antallet af elever stigende. Der har været et stigende behov, siger Torben Graff.

Ny ændring

For et par uger siden kom så et oplæg til endnu en ændring for produktionsskolerne. Denne gang er det en større ændring – en reform. Produktionsskolerne er nemlig omfattet af regeringens lovforslag om Forberedende Grunduddannelse, som lige nu er til behandling i Folketinget. Forslaget indebærer, at produktionsskolerne omdannes til nye og større institutioner som samtidig skal rumme en række andre forberedende tilbud som EGU, KUU, FVU, AVU og ordblindeundervisning.

Mange produktionsskoler tilbyder i forvejen flere af de andre tilbud i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

Forslaget indebærer endvidere at institutionerne bliver styret og finansieret af kommunerne, til forskel fra de øvrige ungdomsuddannelser som udbydes af selvejende institutioner med statsfinansiering via taxameterordning.

– Lige nu er vi delvist kommunalt og delvist statsligt finansieret. I forslaget bliver det ren kommunal institution. Kommunalt styret og kommunalt finansieret. Det er en bekymring, at det ryger ind som en del af kommunernes i forvejen belastede budget. Hvordan vil de prioritere deres midler? Hvem er det vigtigst at få stemmer fra, er det de ældre, børnefamilier eller dem med de svageste unge, spørger Torben Graff.

Komprimeret forløb

En del af reformen er, at det samlede forløb på produktionsskole og et andet efterfølgende tilbud højest kan være på to år i alt.

– Min største bekymring er, at man komprimere forløbet. Vi har et max, der hedder et år på produktionshøjskolen, og vi kan dispensere for det for en mindre gruppe. Dem har vi lige nu 16 af. To af dem stiler vi mod en ordinær uddannelse, resten stiler vi mod en af de to-årige uddannelser. De har været her over et år nu, før de er klar til at starte på den uddannelse, så er der ikke meget tid tilbage til selve uddannelsen. Det kræver, at de er modne til at gå ind på en arbejdsplads og fungere som lærlinge, før de er klar, siger Torben Graff.

Åbent hus

Der er åbent hus for familie og venner til nuværende elever og tidligere elever – og andre, der interessere sig for skolens arbejde den 1. juni kl. 16-19 på Sydvestvej 129 i Glostrup.