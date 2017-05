Radikale og Konservative i valgforbund

I øjeblikket har hverken Det Radikale Venstre eller Det Konservative Folkeparti et medlem af Kommunalbestyrelsen i Glostrup. De radikale fik 332 stemmer og de konservative 401 stemmer ved valget i 2009, hvor det krævede 574 stemmer at få et mandat. I stedet gik de radikales stemmer til valgforbudet i rød blok, mens de konservative stemmer gik til valgforbundet i blå blok.

Til sammen ville de to partier dog have været et stykke på den rigtige side af et enkelt mandat, som så ville være gået til de konservative, da det var dem, der fik flest stemmer.

Nu har de to partier besluttet sig for at droppe deres tidligere valgforbund og lave deres eget, hvilket de håber vil kaste mindst et mandat af sig.

– Til sammen fik vi omkring halvandet mandat sidst. Så vi er et halvt mandat fra at få to, hvilket næsten helt sikkert vil betyde, at vi begge to kommer ind. Vi står markant bedre, end vi gjorde for fire år siden. Den borgerlige midte har fået momentum, siger Dan Kornbek Christensen, formand for de konservative i Glostrup.

Hvis det kun bliver til et enkelt mandat, så håber han selvfølgelig, at det går til de konservative.

– Vi er knusende sikre på, at vi får flest stemmer, men sådan har de radikale det nok også, siger han.

Og det er Jørgen Boelskov da også enig i, selvom han anerkender, at det er de radikale, der kommer fra baghjul.

– Sidst fik de konservative flere stemmer, end vi gjorde. Hvordan det ender denne gang beror sig alt sammen på en beregning af, hvor mange stemmer, der gik med over i socialdemokratiet med den tidligere konservative kandidat. Vi har kun 19 medlemmer i Glostrup, men af de 19 er de fleste aktive. De får kamp til stregen. Hvis vi ligger skulderen til, kan det godt være, Dan bliver skuffet, siger han.

Borgerlig borgmester

Ud over, at de to er blevet enige om at dele valgforbund, er de også enige om, at den eller dem, der kommer ind fra det valgforbund, skal pege på en borgerlig borgmester. Det har de konservative altid gjort.

-For os konservative har der aldrig hersket tvivl om at vi skal have en borgerlig borgmester i Glostrup Kommune, også efter næste kommunalvalg. Når man ser på de andre partiers kandidater, så vil det være uforsvarligt at vælge andet, udtaler Dan Kornbek Christiansen.

For de radikale er det mere overraskende.

– Der skal ikke være tvivl om, at vi peger på en erfaren borgmester fra højre side af salen. Tiden er ikke til at lave eksperimenter, men tiden er til at hjælpe det gode brede samarbejde frem, siger Jørgen Boelskov.

Begge partier stiller principielt deres spidskandidat op som borgmesterkandidat, men de er også begge to enige om, at de nok ikke bliver så store, at der er nogen realistisk chance for, at det lykkedes at få denne valgt som borgmester. Det betyder i praksis, at de vil pege på John Engelhardt (V) som borgmester.

Til gengæld vil partierne arbejde for, at der kommer næstformandsposter til den blok, der ikke vinder valget.

– Jeg synes, det er kendetegnende, at kommunalbestyrelsesmøderne i Glostrup er korte, fordi sagerne er afgjort i udvalgene. Når udvalgsposterne fordeles mangler der fokus på, at når udvalgsformanden kommer fra den ene side af salen, så skal næstformanden komme fra den anden side af salen, siger Jørgen Boelskov.

Sociale partier

De to partier er stadig to forskellige partier, med forskelligt syn på en række sager, understreger begge.

– Når vi går ind i et valgforbund, så er det for at få vores kandidat valgt. Det her valgforbund vil helt sikkert give et mandat. Det vil næppe give to. Derfor er det vigtigt, at man går i valgforbund med nogle, hvor man kan tåle, at de andre kommer ind. Det kan vi med de konservative, siger Jørgen Boelskov.

Og så er der heller ikke længere mellem de to partier, siger Dan Kornbek Christensen.

– Jeg har en social konservativ logik. Der skal være plads til den enkelte, men der skal også være plads til dem, der ikke er så ressourcestærke, der ikke har den helt perfekte opbakning hjemmefra, siger han.

Det er Jørgen Boelskov enig i.

– Vi er et socialt liberalt parti. Her skal socialt ikke forstås som socialistisk. Det er vores forpligtelse til at få et samfund til at fungere for både høj og lav og finde ikke ideologiske løsninger på problemerne, siger han.